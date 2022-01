Torna l’appuntamento quotidiano con i pupi al Museo Pasqualino

Tornano gli spettacoli quotidiani dei pupi, al via il laboratorio

di Marzia Gambardella. E la “chiamata alle idee” del Museo è un successo

Tornano gli spettacoli quotidiani dal 1° febbraio

Torna, da martedì 1 febbraio, l’appuntamento quotidiano con i pupi al Museo Pasqualino.

Dalla penna di Giusto Lo Dico, gli episodi della Storia dei paladini di Francia rivivono, questa settimana da martedì a sabato alle 17 nella sala teatro del Museo. Colpi di scena, prodigi, incantamenti e duelli, ma anche personaggi come Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi accoglieranno il pubblico di tutte le età con un’unica indicazione: vietato non sognare.

Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto)

Prenotazione obbligatoria al numero 091.32 80 60

In accordo alle nuove regole sul contrasto alla pandemia, per gli spettacoli sarà necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina Ffp2; si dovrà esibire il Super Green Pass anche per accedere al museo o in biblioteca.

L’idioma delle immagini , al via il laboratorio di Marzia Gambardella

Si chiama L’idioma delle immagini. Esplorazioni sulle possibilità di una scrittura scenica per un teatro di marionette contemporaneo il laboratorio online diretto da Marzia Gambardella, tra le figure più interessanti della drammaturgia visuale oggi.

Organizzato dal Museo delle Marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con MalaStrana Compagnie, il laboratorio si terrà dal 22 febbraio al 29 marzo.

Aperto a numero massimo di 8 partecipanti, il laboratorio online è rivolto ad attori, danzatori, marionettisti, drammaturghi, circensi, coreografi, registi e performer che abbiano preferibilmente un’esperienza professionale o amatoriale nell’ambito dello spettacolo, ma anche a “curiosi” molto motivati.

L’obiettivo pedagogico è esplorare le possibilità di una scrittura scenica non strettamente testuale partendo dalla drammaturgia del Teatro visuale di Philippe Genty e da quella sviluppata da Marzia Gambardella. In questa peculiare modalità di scrittura, in cui forma e contenuto sono inscindibili, si individuano cardini preziosi, veri e propri porti d’imbarco nella costruzione drammaturgica.

Alla scoperta, per tappe, di paesaggi interiori, della logica del sogno e della metafora, del corpo e della sua relazione con lo spazio e della marionetta.

Le domande di ammissione – complete di una lettera di presentazione e motivazione, di curriculum vitae con foto e di eventuali foto di scena con marionette, oggetti, materiali con cui si sta lavorando o si vorrebbe lavorare – vanno inviate entro il 15 febbraio a mimap@museomarionettepalermo.it

(Info: 091/328060).

Per saperne di più: https://bit.ly/35yLR8F

La “Call for Proposals” del Museo Pasqualino. Sono 131 i progetti ricevuti,

per una programmazione sempre più corale e condivisa

Una risposta corale ed entusiastica alla call avviata dal Museo Pasqualino lo scorso dicembre.

Hanno risposto in ben 131 alla “chiamata alle idee”, attivata dal Museo per raccogliere progetti e iniziative in diversi settori di intervento, da inserire in una programmazione partecipata, sempre più plurale e condivisa.

Ecco, nel dettaglio, le 131 proposte raccolte: 36 su progetti relativi a teatro di immagine e di figura; 28 su mostre e progetti artistici inerenti l’arte contemporanea; 25 su progetti di edizione di pubblicazioni scientifiche per le Edizioni Museo Pasqualino. Sono stati 21 i progetti legati allaricerca scientifica nel settore dei beni culturali e del patrimonio culturale immateriale e altrettanti, infine, su formazione formale, non formale e informale.

I progetti saranno oggetto di una prossima valutazione.