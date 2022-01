Una nuova versione dello spettacolo cult “Rodrigo Live” – di Luca Ravenna

Alle spalle la partecipazione a “LOL – Chi ride è fuori“, uno dei podcast più seguiti e ben 31 sold-out di fila. All’orizzonte una data speciale al Teatro Puccini di Firenze, venerdì 14 gennaio 2022, in cui Luca Ravenna mixerà l’esilarante spettacolo “Rodrigo Live” con nuovi sketch.

Luca Ravenna è il protagonista dell’appuntamento inaugurale di “Teatro Puccini Comedy Show“, rassegna fiorentina dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità, grazie al contributo di The Comedy Club. Lo spettacolo inizierà alle ore 21,30.

“Rodrigo Live” è uno show a cuore aperto, nel quale Luca Ravenna racconta anche della sua recente partecipazione come “quota indie” a “LOL – Chi ride è fuori”, il game show prodotto e distribuito da Prime Video ad aprile 2021. A partire da ciò che si prova a far parte del titolo più visto di sempre sulla piattaforma di Amazon e dalla sua esperienza da speaker al TEDxVicenza, Luca Ravenna porta sul palco il proprio punto di osservazione su ciò che lo circonda, le sue spiccate doti da imitatore e, più di ogni altra cosa, la sua incredibile capacità di far ridere.

Fra ratti veterani di guerra e bulli di quartiere, fra le teorie complottiste di una mamma no vax (la sua) e i nuovi “capolavori” generati dagli algoritmi di Netflix, “Rodrigo Live” è uno spettacolo costruito come se gli sketch raccontassero storie attraverso immagini.

Una scelta dal sapore cinematografico e di stampo surrealista, in una sorta di trait d’union con gli studi del comico, diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quella Roma dove Luca Ravenna vive da oltre un decennio e nella quale, partendo dal lavoro autoriale su YouTube e al cinema con il collettivo The Pills, è diventato “l’unico milanese che fa ridere anche i romani”. Proprio a Roma, infatti, ha cominciato a scrivere i primi “pezzi” e a salire sui palchi degli open mic romani di stand up organizzati dal suo collega e amico Edoardo Ferrario, insieme al quale è oggi protagonista di “Cachemire Podcast”, uno dei podcast più seguiti e apprezzati e che la scorsa estate, dopo 25 puntate a cadenza settimanale, è diventato anche un appuntamento live con un tour in diverse città d’Italia.

Che sia su un palco minuscolo di fronte a un pubblico selezionato oppure davanti a centinaia di persone in un’arena estiva, Luca Ravenna è ormai uno degli alfieri più istrionici della stand up comedy italiana, imbattibile nella sua capacità di muoversi con destrezza fra la pura improvvisazione – come dimostrato nello show “Luca Ravenna: Improv Special vol.1” pubblicato a marzo sulla piattaforma The Comedy Club – e la scrittura sapiente di battute finemente cesellate. La sua forza è quella di saper fare immedesimare il pubblico anche nei discorsi più pesanti e sopra le righe, grazie al potere liberatorio e assolutorio della risata.

Un talento cristallino, coltivato in anni di spettacoli e di open mic, oggi finalmente giunto alla ribalta che merita. E ora pronto a tornare a casa, ciliegina sulla torta per un anno semplicemente fantastico.

Bio Luca Ravenna – Milano, 1987. Dal 2006 si trasferisce a Roma. È diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha collaborato con il collettivo romano The Pills. Autore della webserie “Non c’è Problema” su Repubblica.it, è stato autore di “Quelli che il Calcio” su Rai2. Ha partecipato a “Natural Born Comedians” e “Stand up Comedy” su Comedy Central. Con Ferrario crea e conduce IL PODCAST “Cachemire”, ogni settimana su YouTube e al primo posto su Spotify Italia. Ha pubblicato 3 spettacoli comici: “In The Ghetto” (2018), “Luca Ravenna Live@” (2020) e il suo ultimo show “Improv Special vol.1” (2021) disponibile in esclusiva su TheComedyClub.it. Nel 2021 ha partecipato a “Lol – Chi ride è fuori” su Prime Video.

Teatro Puccini Comedy Show, prossimi appuntamenti – Dal Terzo Segreto di Satira a Luca Ravenna, da Filippo Giardina a Alessandro Gori. E poi Stefano Rapone, Daniele Tinti… Fuoriclasse ed emergenti della stand up comedy italiana approdano, da venerdì 14 gennaio a venerdì 1 aprile 2022 al Teatro Puccini per “Teatro Puccini Comedy Show”. Dopo l’appuntamento inaugurale con Luca Ravenna, giovedì 3 febbraio spazio a Filippo Giardina e al suo “Dieci”. “Eglogle” è lo spettacolo di “satira estrema” che mercoledì 16 febbraio Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi) porterà al pubblico fiorentino. E ancora, lunedì 7 marzo il “Live” di Stefano Rapone, mentre sabato 19 marzo il collettivo Il Terzo Segreto di Satira presenta lo spettacolo cult “Barabba – Corso di sopravvivenza al paese reale”. Chiude venerdì primo aprile Daniele Tinti e il suo “Dilemma”.

I biglietti (22/17 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.teatropuccini.it,

su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804).

Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19. Info tel. 055.362067

– www.teatropuccini.it – biglietteria@teatropuccini.it.