Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano e Alexei Volodin

Sir Antonio Pappano torna sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per due concerti – l’8 e il 9 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma – con Alexei Volodin al pianoforte. In programma musiche di Szymanowski, Rachmaninoff e Čajkovskij.

Per gli abbonati alla Stagione Sinfonica dell’Accademia questi due concerti valgono come recupero dei concerti sospesi del 10, 11 e 12 dicembre (direttore Markus Stenz).

Ad aprire il concerto è l’Ouverture da concerto op. 12 di Szymanowski, mentre al talento e al virtuosismo di Alexei Volodin è affidata l’ardua parte solistica della Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninoff. Si tratta dell’ultima grande pagina del compositore ideata per pianoforte e orchestra, datata 1934, in cui Rachmaninoff si misura col tema del Capriccio n. 24 di Paganini, sviscerandone una grandissima quantità di possibilità di variazione. Rachmaninoff compose le variazioni nella sua villa sul Lago di Lucerna, recentemente acquistata dal Governo svizzero e le eseguirà come solista a Baltimora, negli USA, sotto la bacchetta di Leopold Stokowski. A partire dall’introduzione, le variazioni che compongono questa Rapsodia sono un viaggio tra contemporaneità – come spesso si avverte in molti passaggi dalle tinte “americane”, in cui il colore orchestrale è utilizzato in maniera avanguardistica, e reminiscenze di un passato remoto, come testimonia la melodia del Dies Irae (che ossessionò Rachmaninoff fin dal fiasco della sua Prima Sinfonia).

Chiude il programma la Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” di Čajkovskij, tra le più intense pagine del compositore russo, una sorta di testamento musicale che dà voce allo struggimento di un uomo provato da una vita intensa e che forse percepisce essere arrivata a una fine imminente. Composta nel corso del 1893, la Sesta Sinfonia è legata all’ultima e definitiva crisi della sua esistenza interiore, culminata in una morte per molti versi inquietante e ancora poco chiara (non è stato appurato se la causa di morte fu il colera, o se il compositore si tolse la vita) che avvenne nove giorni dopo la prima esecuzione di San Pietroburgo il 16 ottobre 1893. Čajkovskij definì la sua ultima sinfonia il coronamento “della mia intera produzione” e il programma della sinfonia come “penetrato più del solito da soggettività […], da un carattere che rimarrà per tutti un enigma. Detto senza esagerazione, in questa sinfonia ho riposto tutta la mia anima”.

Martedì 8 febbraio 2022 ore 19.30 – mercoledì 9 febbraio 2022 ore 20.30

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Alexei Volodin pianoforte

Szymanowski Ouverture da concerto op. 12

Rachmaninoff Rapsodia su un tema di Paganini

Čajkovskij Sinfonia n. 6 “Patetica”

Prezzi da €19 a €52