Al British Institute of Florence la presentazione di “Tra cielo e terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo”

Il viaggio immaginato della Commedia con il quale Dante dà una rappresentazione universalistica della realtà umana, delle debolezze e della grandezza dell’uomo, del suo desiderio di conoscenza, di sperimentazione che travalica ogni limite cronologico e di spazio.

Il viaggio narrato del Milione nel quale Marco Polo descrive gli aspetti geografici dei luoghi, le distanze, gli usi e i costumi, le organizzazioni amministrative, monetarie e doganali delle popolazioni, l’artigianato e l’economia. La curiosità davanti all’ignoto e la disposizione alla conoscenza fanno di Marco Polo un Ulisse dantesco, assetato di sapere e di tuffarsi nel reale.

La presentazione di “Tra cielo e terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo” (2021, Edizioni Dedalo) – è organizzata da Idee Erranti in collaborazione con la libreria Libraccio di Firenze. Dante Alighieri e Marco Polo sono due facce di un’unica medaglia: quella dell’Italia del Trecento, che non finirà mai di stupirci per la sua dannata ricchezza.

Giuseppe Mussardo è professore ordinario di Fisica Teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Ha scritto numerosi articoli scientifici e libri. è stato direttore del Laboratorio Interdisciplinare della SISSA e autore di documentari. Ha ricevuto nel 2013 il Premio per l’Outreach della Società Italiana di Fisica. Per Dedalo ha pubblicato nel 2020 L’alfabeto della scienza. Gaspare Polizzi è docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università di Pisa. E’ studioso di storia del pensiero filosofico e scientifico moderno e contemporaneo e dei rapporti tra arte e scienza. Tra le sue più recenti pubblicazioni: L’infinita scienza di Leopardi, in collaborazione con Giuseppe Mussardo (2019); La filosofia del novecento (2019); Arte & Scienza (2020).

Ai partecipanti con meno di 25 anni verrà regalata una copia del libro.

Martedì 8 febbraio alla Ferragamo Room del British Institute of Florence è il viaggio il protagonista del libro di Giuseppe Mussardo e Gaspare Polizzi

Iinizio ore 17:30 – Ingresso libero con prenotazione, green pass obbligatorio

prenotazioni: www.ideerranti.it

3533521922