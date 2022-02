Al via il Concorso dedicato a Josef Svoboda

Al via la seconda edizione del Concorso “Progettazione di Allestimento scene e costumi di Teatro Musicale” dedicato al grande scenografo Josef Svoboda, e promosso nell’ambito della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento sottoscritta dalla Fondazione Pergolesi Spontini con Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia di Belle Arti di Bologna e Accademia di Belle arti di Venezia. Il bando di concorso, con iscrizioni entro il 15 marzo, è aperto agli allievi iscritti al Bienno di Specializzazione in Scenografia e ai neodiplomati delle tre Accademie nel periodo 1° giugno 2021 – 15 marzo 2022.

Si tratta di una nuova modalità per valorizzare giovani creativi che possono vedere realizzato il proprio progetto scenico e avere la possibilità di valorizzare il proprio curriculum collaborando con registi professionisti. Oggetto del concorso è infatti la progettazione dell’allestimento scenografico e dei costumi di scena dell’opera contemporanea, di nuova commissione, “Delitto all’isola delle capre” su musica di Marco Taralli e libretto di Emilio Jona, dal dramma in tre atti del poeta e drammaturgo Ugo Betti, per la regia di Matteo Mazzoni. L’opera – un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in co-produzione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona – debutterà, in prima esecuzione assoluta, il 25 e 27 novembre 2022 (anteprima giovani il 24 novembre) al Teatro Pergolesi di Jesi e successivamente a Savona.

I vincitori del concorso riceveranno una scrittura artistica individuale del valore complessivo di € 1.500,00 lorde e la copertura delle spese di alloggio a Jesi per il periodo di produzione (ottobre 2022), e potranno realizzare scene e costumi presso i Laboratori della Fondazione Pergolesi Spontini.

Ci si può iscrivere entro e non oltre il 15 marzo 2022 inviando il modulo di adesione via mail all’indirizzo info@fpsjesi.com. All’atto dell’iscrizione la Fondazione Pergolesi Spontini provvederà ad inviare a ciascun candidato il materiale integrativo utile per il miglior svolgimento della presentazione dei propri elaborati. I lavori vanno consegnati a partire dal 22 al 31 agosto, e saranno poi valutati dalla Commissione composta da 6 membri tra cui il regista Matteo Mazzoni, il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara, il responsabile di produzione della Fondazione Pergolesi Spontini Paolo F. Appignanesi, e tre rappresentanti delle Accademie di Belle Arti nominati dalla direttrice Rossella Ghezzi (Macerata), dalla direttrice Cristina Francucci (Bologna) e dal direttore Riccardo Caldura (Venezia). Valutazione artistica e valutazione tecnica realizzativa delle opere in concorso porteranno ad una graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito della Fondazione Pergolesi Spontini.

Regolamento e modulo di iscrizione sono già disponibili al seguente link: https://www.fondazionepergolesispontini.com/concorso-progettazione-di-allestimento-scene-e-costumi-di-teatro-musicale-2022/