Come liberarsi dalla dipendenza affettiva, smettere di incontrare solo e sempre uomini sbagliati e finalmente attirare a sé l’amore autentico? L’artista Alessandra Simone racconta come lei sia riuscita a raggiungere questo obiettivo e, attraverso l’ironia, suggerisce una via per raggiungerlo che può essere valida per tutti nello spettacolo Solo al femminile – Monologo circense per donna sola, in scena presso il teatro Café Müller di Torino sabato 12 e domenica 13 febbraio nell’ambito della rassegna multidisciplinare Solo in Teatro, ideata dalla regista e coreografa da Caterina Mochi Sismondi e prodotta da Fondazione Cirko Vertigo e Associazione blucinQue.

Alessandra Simone crea e interpreta una performance di teatro-circo sul femminile, che rappresenta un’importante tappa di creazione della ricerca dell’artista su questo tema. Una riflessione autobiografica, ironica e a tratti “unpolitically correct”, come la definisce Alessandra, che attraversa gli stereotipi e i paradossi dell’emancipazione femminile della nostra epoca. A partire da testi raccolti con il supporto del progetto Safe (http://www.fundforsafe.org/), tra cui il Codice di Hammurrabi, l’Antico testamento, Il Manifesto di Rivolta femminile, il Manifesto per l’eliminazione del maschio dalla società di Valerie Solanas, oltre che da frammenti di Schopenhauer, Nietzsche e Bukowski, l’artista avvia un lavoro di scrittura autobiografica che presenta in scena con un monologo attraversato da contaminazioni circensi.

Tutor artistiche della creazione, Lidia di Girolamo e l’attrice comica Luisella Tamietto, mentre i movimenti scenici sono curati dalla coreografa e danzatrice Daniela Paci. “Sulla scena sarò accompagnata da un pupazzo Big Jim, una frusta e una rete aerea – spiega Alessandra -. Il mio vuole essere un approccio ironico a un tema in realtà molto serio e delicato: parto da una riflessione autobiografica senza nessuna presunzione ideologica ma raccontandomi con il sorriso”.

L’autrice ha realizzato una prima tappa di creazione del lavoro ad Arona nel luglio 2019, grazie al bando BRACT (Breve Residenza Artistica di Comunità e Territorio), durante la quale ha condotto Sui Generis, un laboratorio di drammaturgia collettiva sulla questione di genere. Ad ottobre 2021 ne ha realizzata una seconda grazie al sostegno della Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina TerrArte 2021, in attuazione dell’Intesa triennale MIBACT Regione Lazio.

Come hanno fatto gli artisti della stagione Solo in teatro che l’hanno preceduta, anche Alessandra presenterà la creazione del suo Solo, della durata di circa trenta minuti, che sarà anticipato da un docufilm fatto con le riprese del dietro le quinte e le interviste all’artista, realizzate durante la settimana di residenza presso il Café Müller. Gli spazi del teatro si trasformano in un “set cinematografico” e i materiali realizzati durante la residenza hanno come risultato finale una monografia, tra lo spettacolo dal vivo e il docufilm, che svela al pubblico aspetti inediti della professione dell’artista. Gli spettatori presenti in sala potranno vedere il docufilm nella galleria del teatro, per poi spostarsi in platea e assistere alla performance live: in questo modo la serata a teatro si trasforma in un’esperienza a tutto tondo, itinerante e che propone al suo pubblico strumenti e linguaggi differenti, da quello teatrale a quello cinematografico.

Alessandra Simone è una performer ecclettica, regista e operatrice di teatro sociale. Dopo aver frequentato la scuola di teatro di Bologna Galante-Garrone e l’accademia di Fondazione Cirko Vertigo, si specializza in cerchio aereo alla scuola nazionale di circo di Rio de Janeiro. Dopo aver seguito il workshop di Ariane Mnouchkine a Parigi nel 2009, decide nel 2010 di fondare a Torino la compagnia Ellissi Parallele insieme all’attrice Zahira Berrezouga. Come performer ha lavorato in spettacoli di circo tradizionale (Circo Maccheroni dei Fratelli Togni) e contemporaneo, produzioni teatrali (Teatro Minimo, Teatro della Tosse) e liriche (Teatro Regio di Torino; Ravello Festival).

Dal 2015 conduce laboratori di teatro e autobiografia per l’associazione italiana Psicologi nel Mondo e per C.F.P. Spazio Psicomotorio S.R.L. Attualmente lavora come tutor presso l’accademia professionale della Fondazione Cirko Vertigo, assistendo maestri e registi di calibro nazionale ed internazionale tra cui Peter James, Eric Angelier, Marie Celine-Daubagna (Lido), Sven Demey, Carlo Roncaglia, Caterina Mochi Sismondi, Luisella Tamietto. Insieme a quest’ultima dirige i Circle 2018 e 2019 per la Federazione europea delle scuole professionali di Circo al Festival Internazionale del Circo di Auch, in Francia. Sempre per la FEDEC, ha diretto le ultime due creazioni CIRCEYE al Parlamento europeo a Strasburgo.

Nel 2019 consegue il Certificat en dramaturgie circassienne organizzato da CNAC/ESAC. È la fondatrice di ACC PROJECT, un progetto sperimentale internazionale di ricerca sulla creazione circense a partire dall’autobiografia. Nel 2021 è stata selezionata per l’Odin Week Festival all’Odin Teatret a Hostelbro in Danimarca.

Spettacolo prodotto da APS Ellissi Parallele

La stagione multidisciplinare Solo in Teatro è realizzata

Da: Fondazione Cirko Vertigo e Associazione blucinQue

Con il contributo di: Regione Piemonte, Città di Torino, T.A.P. Torino Arti Performative, SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino

Con il patrocinio di: Circoscrizione 1 e 8 Torino, A.C.C.I. Associazione Italiana Circo Contemporaneo

Con il sostegno di: Città di Grugliasco, Fondazione Cesvi, La Musica che gira, Music Innovation Hub, Nova Coop

In collaborazione con: Solocoreografico, Associazione Sarabanda, Associazione Culturale IdeaAgorà, CLAPS Spettacolo dal Vivo, Fertili Terreni Teatro

