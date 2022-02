“Ambiente, cura e rinascita” conferenza di Paola Bassetti e mostra del Fotoclub Bolzano

Gli alberi sono al centro dell’interesse dalla serata di martedì prossimo, 22 febbraio alle 18, al Teatro Cristallo. Per il percorso “Madre Terra” del Teatro Cristallo, della Caritas di Bolzano-Bressanone e del Centro per la pace di Bolzano, è in calendario la conferenza della storica dell’arte Paola Bassetti che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte che nei secoli hanno usato il tema dell’ambiente come sfondo paesaggistico e accompagnamento alla scena, sottolineando, laddove il soggetto lo necessitava, il significato simbolico come, ad esempio, il melo per Adamo ed Eva.