E’ da poco uscito per il mercato italiano il disco Ami e Tami, ovvero Hansel e Gretel, una fiaba musicale del compositore americano Mátti Kovler, per l’etichetta Floating Tower Records.

Registrato nel Dicembre 2019, questo album è la prima opera in lingua italiana dei lavori teatrali di Mátti Kovler. Concepito in Israele, è stato rappresentato in Off Off Broadway nel teatro “Blue Building” a New York e ulteriori rappresentazioni si sono tenute nella costa Est e nella costa Ovest degli Stati Uniti. Il testo in italiano del libretto è stato scritto da Andrea Ascari su commissione del Teatro Coccia basandosi sui testi originali in inglese ad opera di Matthew Cole Kelly e sulla precedente versione in ebraico di Aya Lavie.

“Ami e Tami continua a conservare una freschezza e una piacevolezza immutate.

Si tratta di un lavoro che si muove a cavallo tra opera e musical,

con una scrittura colta, ricca di melodia, di gradevole ascolto,

che echeggia Gerswhin, Puccini, a volte lo Shostakovich delle Jazz suite.”

Fabio Larovere, Conessi al’Opera

L’album vede la partecipazione dell’intero cast italiano (regia di Marco Iacomelli), con Enea Lorenzoni e Marta Noè nelle vesti di Ami e Tami; Giulia Diomede, la mamma e la strega; Stefano Colli, papà e orco; Leonardo Pesucci, Imf; Silvana Isolani, la nonna; Coro delle Voci Bianche del Teatro Coccia (Maestri Paolo Beretta e Alberto Veggiotti); Diplomati e Allievi Attori e Registi della STM. L’album è stato remixato da Donato Pepe alla Scuola Del Teatro Musicale in Novara.

Pieno di giochi di parole e humor, Ami e Tami presenta diversi tipi di ispirazioni musicali (dai cartoni animati all’Opera). Le scene del musical sono legate da tratti melodici comuni con una ricca presenza orchestrale che trasporta l’ascoltatore in un mondo musicale da sogno per dare impulso alla nostra forza più creativa: l’immaginazione.

Il disco di Ami e Tami, ovvero Hansel e Gretel è disponibile via Floating Tower Records, su tutte le migliori piattaforme di streaming musicale tra cui Spotify, e Amazon e solo per un periodo limitato di tempo si potrà scaricare gratuitamente dal sito del compositore Mátti Kovler: https://www.mattikovler.com/albums cliccando su “get album”.

Credits

Album title: Ami e Tami, ovvero Hansel e Gretel

Album release date: 20 Gennaio 2021

Record label: Floating Tower Records

Distribution availability Spotify, Amazon, Deezer

Credits fotografici: Mario Finotti

