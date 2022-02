Annalisa Baldi racconta il Festival di Sanremo attraverso la voce dei romani

L’artista, già finalista di XFactor, realizza on the road per la Capitale interviste per Zetatielle, noto magazine di cultura e per la storica emittente romana Radio L’Olgiata, sulle cui frequenze conduce come speaker da alcuni mesi il programma “Oroscoperò”, l’oroscopo dell’amore.

Video Annalisa on the road a Roma: https://youtu.be/Omw-qyfCkOE

Annalisa ci racconta: “Per me che nasco dalla musica è meraviglioso poter dare testimonianza del Festival della canzone italiana attraverso la viva voce di chi lo segue come telespettatore. La mia carriera professionale si sta arricchendo. La musica resta una priorità, ma ora sono proiettata anche sulla nuova sfida della conduzione, per ora radiofonica, con l’ambizione e l’obiettivo di condurre a breve un programma televisivo“.

Il suo nuovo singolo “Domani verrà” è in alta rotazione su molte emittenti nazionali.

Ecco il video: https://youtu.be/FVMYOKEtbc8

