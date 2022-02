Artemis Danza in “Il barbiere di Siviglia”

Il 2022 si apre al Magnani con un appuntamento imperdibile con la danza contemporanea: venerdì 4 febbraio la compagnia emiliana Artemis Danza, presenta “Il barbiere di Siviglia”. Nota distintiva dell’ensemble diretto da Monica Casadei è la sapiente contaminazione tra linguaggi artistici. Questa produzione non sfugge a questa definizione: la coreografa lo ha immaginato come un avveniristico “balletto d’azione” e che coinvolge tutto il corpo creativo di Artemis.

Balletto creato in occasione dei centocinquant’anni dalla morte di Gioachino Rossini, nella lettura della coreografa ferrarese, Figaro è il prototipo dell’uomo di successo nel mondo di oggi. Ne risulta una performance caratterizzata da un’atmosfera sospesa fra un passato-ombra e un presente lampeggiante e frenetico.

Sul piano coreografico, il personaggio di Figaro si moltiplica nei corpi dell’intera compagnia, dove, senza distinzioni di gender, gli interpreti agiscono con la determinazione, l’energia e il rigore di una squadra speciale: tonici, grintosi e iper-concentrati, la loro danza manipola il tempo e lo spazio senza tregua, tesse e scioglie in continuazione una rete infinita di cambi di direzioni, incroci di traiettorie e intarsi di movimenti.

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari soggiorni in Oriente; nella sua ricerca artistica sono fondamentali la contaminazione con differenti territori artistici, culturali e geografici, e l’esplorazione di luoghi e spazi urbani che divengono teatro di azioni performative. La coreografa fonda in Francia la Compagnia Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di produzione. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna.

Coreografia, scene, luci Monica Casadei

Musiche Gioachino Rossini

Elaborazione musicale e brani originali Luca Vianini

Costumi Daniela Usai

Produzione Compagnia Artemis Danza in collaborazione con AMAT e Comune di Pesaro

Informazioni di biglietteria :

BIGLIETTI

da 10€ a 20€

La biglietteria del Teatro Magnani (piazza Verdi 1, Fidenza) è aperta ogni martedì dalle 11 alle 13, ogni venerdì dalle 17 alle 19, il sabato prima di ogni spettacolo dalle 10 alle 13 e due ore prima del giorno stesso di spettacolo.

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono inoltre acquistabili online presso il Circuito di prevendita Vivaticket (www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket, call center telefonico 89.22.34).

Biglietteria del Teatro G. Magnani

Piazza Verdi 1 – Fidenza

Tel. biglietteria: 0524 517 508 – 345 937 47 28

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

www.ater.emr.it

www.comune.fidenza.pr.it