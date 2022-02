Sax e piano Stefano “Cocco” Cantini

regia Matteo Marsan

produzione Lo Stanzone delle Apparizioni

Dalla televisione al teatro, e viceversa. Fresca fresca di apparizione in prima serata su Rai Uno, con la fiction “Lea – Un nuovo giorno” , l’attrice fiorentina Daniela Morozzi approda sul palco del Politeama con uno spettacolo che chiude in bellezza la rassegna Toscanacc* dedicata alla comicità intelligente toscana. Da consumarsi preferibilmente in equilibrio vede mattatrice sulla scena un’eccezionale artista, nota anche per il suo impegno sociale che l’ha portata a recitare di recente davanti ai cancelli della fabbrica di marroni a Marradi (insieme ad Anna Meacci e Chiara Riondino), in segno di solidarietà con le operaie e gli operai. Non sarà da sola Morozzi sul palco del Politeama, venerdì 4 marzo (alle 21): con lei, il musicista Stefano “Cocco” Cantini per accompagnare a suon di sax e pianoforte un monologo brillante e a tratti commovente, scritto dalla stessa attrice con la collaborazione di Matteo Marsan (che firma anche la regia) e Stefano Santomauro.

Il monologo ruota intorno a considerazioni semiserie che partono dai tortellini bolognesi al metabolismo lento, dalla nascita di un figlio alle chat dei genitori, dall’amore ritrovato alla sinistra perduta e molto altro. Una divertente carrellata di “umane situazioni” fatte di piccoli e grandi dettagli quotidiani che, a ben vedere, appartengono a ognuno di noi: il punto di approdo è che, una volta superata la soglia dei cinquant’anni, la vita va consumata preferibilmente in equilibrio. Il musicista Cantini farà da impeccabile contrappunto allo spettacolo, rinnovando un sodalizio artistico che dura ormai da oltre dieci anni.

In sala si ride e si riflette, grazie all’ingrediente dell’ironia che scalda il pubblico e dà leggerezza ad argomenti trattati come il trascorrere del tempo.

Improvvisare è sempre stata l’arte di Morozzi, la cui carriera artistica nasce alla fine degli anni Ottanta con la Lega italiana di improvvisazione teatrale (Liit) di cui è stata direttrice artistica, ma la notorietà per il grande pubblico è arrivata con la televisione e l’interpretazione della poliziotta Vittoria Guerra in Distretto di polizia. Nel mezzo c’è anche il grande schermo, con tanta Toscana sullo sfondo: fra gli altri, Alessandro Benvenuti con Ritorno a casa Gori, Paolo Virzì con Ovosodo e Baci e abbracci.

Dopo aver debuttato nel gennaio 2020 al Teatro Puccini di Firenze, lo spettacolo Da consumarsi preferibilmente in equilibrio si fermò a causa della pandemia: diventa dunque ancora più significativo riproporlo e metterlo in scena dopo due anni complicati per i teatri e per tutto il settore dello spettacolo dal vivo.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo di Green Pass “rafforzato” all’ingresso e mascherina di tipo Ffp2, come previsto dalle disposizioni governative.

Il costo del biglietto è di 20 euro per i posto unico in platea. È possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Informazioni: www.politeamapratese.it