”Dio arriverà all’alba” – Omaggio a Alda Merini

L’omaggio ad Alda Merini che ha commosso l’Italia, nonostante le difficoltà, parte in tournée anche quest’anno.

“Dio arriverà all’alba” lo spettacolo omaggio ad Alda Merini scritto da Antonio Nobili rappresenta un vero e proprio caso: fortemente voluto dal pubblico torna in scena anche nella stagione 2021/2022!

BREVE DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO

In scena non solo la poesia, ma soprattutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli”: la poetessa, la madre, la folle capricciosa truccatissima e ingioiellata frequentatrice del Costanzo Show. Alda Merini non si è lasciata fermare neanche dalla detenzione manicomiale, continuando a scrivere e a vivere e a offrirsi generosa: è l’urgenza di sentirsi nei confronti del mondo come il buio che porta la luce.

Una vita un po’ illuminata dai riflettori, un po’ no. Un’esistenza vissuta tra il tentativo di abbracciare la normalità sottraendosi alla maledizione della poesia, e l’insistere eroico e fragile, con sofferenza e feroce ironia, nel dare alla luce sempre nuove e caparbie produzioni, sempre con le parole in bocca e nelle mani. Sempre pronta a provocare, come a farsi carico di sollevare anime al di là del muro del normale, del socialmente accettabile e conforme alle regole.

La poesia nello Spettacolo “Dio arriverà all’alba” sorge dove non ci si aspetterebbe mai: tra i mozziconi di un posacenere, tra la polvere sui mobili e le cianfrusaglie da rigattiere, sui tasti di un pianoforte di una casa popolare.

L’Alda Merini che Nobili porta sul palcoscenico è capricciosa, tagliente, divertente, prende in giro chi la va a trovare, è piena di vizi, guarda la tv color sul primo, beve solo coca cola e caffè, e fuma 40 sigarette al giorno, come minimo. Ma sa fare poesia. Perché la poesia e la bellezza di dentro possono riflettersi all’esterno, malgrado il vetro sporco dello specchio.

Antonio Nobili ne coglie appieno la natura intima e vera e la restituzione di TeatroSenzaTempo è, a detta della critica, il “perfetto omaggio alla figura immensa di Alda Merini” (Fabrizio Corgnati) perché “chi meglio di un poeta può raccontare una poetessa?” (Flaminio Boni)

“Dio arriverà all’alba è un lavoro delicato, emozionante perché, oltre ad essere un omaggio ad Alda Merini, rivela al pubblico un messaggio profondo, con semplicità e ironia: cogliere la poesia nell’amore quotidiano della vita.” (Daniela Camarda -Teatro.it)

Prodotto da Decennale Alda Merini e TeatroSenzaTempo Produzione Spettacoli Teatrali

CAST

Il ruolo di Alda Merini è affidato ad Antonella Petrone. Il cast che si alterna sul palco: Valerio Villa (Paolo), Alessio Chiodini (Arnoldo Mondadori), Virginia Menendez (Anna), Alberto Albertino (Dott. Gandini), Sharon Orlandini (la bambina).

Il cast tecnico: Aiuto Regia: Margherita Caravello – Scenografia: Fabio Pesaro – Costumi e Trucco: TsT Produzione Spettacoli Teatrali – Scenografie: Fabio Pesaro per Skenograph Italia – Ufficio Stampa: Mary Ferrara/MFPress.

LE DATE DELLE REPLICHE IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

BOLOGNA Teatro Dehon

24 e 25 Febbraio 2022

MILANO Teatro Oscar

19 e 20 Marzo 2022

BRESCIA Teatro Santagiulia

1 e 2 Aprile 2022

TORINO Teatro Alfa

9 e 10 Aprile 2022

TERNI Teatro Secci

24 Aprile 2022

MASSAROSA (LU) Teatro Vittoria Manzoni

19 e 20 Maggio 2021