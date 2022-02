Doppio appuntamento con ”Suspensión” di Compagnia Nueveuno

Cinque uomini sul palco, ognuno diverso e al tempo stesso tutti uguali. Si spingono, festeggiano, si guardano, lanciano coltelli contro la propria ombra, si mettono a nudo e si interrogano costantemente, pur crogiolandosi ognuno nella propria identità: dopotutto sono pur sempre cinque uomini.

È questa l’ambientazione nella quale si sviluppa lo spettacolo Suspensión della compagnia di circo madrilena Nueveuno, in scena al teatro Le Serre di Grugliasco (TO) il 4 e 5 marzo alle ore 21.00, nell’ambito della stagione teatrale della città di Grugliasco, organizzata da Associazione blucinQue in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/suspension/173983 o di persona presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del Parco Culturale Le Serre (intero 15 euro, ridotto 12 euro).

Lo spettacolo, che ha lo scopo di parlare al cuore del suo pubblico, alla parte più intima e personale di ognuno di noi, è il risultato di due anni di lavoro di una squadra di circensi e giocolieri eccezionali diretti da Jorge Silvestre. In due anni tutti i materiali a disposizione della compagnia, compresa la musica composta ad hoc durante la creazione da Vaz Oliver, sono stati asciugati, limati, cesellati e ridotti alla loro forma essenziale, per arrivare a uno spettacolo di circo contemporaneo nel quale la giocoleria, la drammaturgia del rischio, l’illusione e la nouvelle magie si mescolano per emozionare e far riflettere.

Suspensión ruota attorno al concetto di momento nel quale tutto può succedere, il momento di sospensione per l’appunto. In quell’istante la pallina lanciata in aria non sta più vincendo la gravità ma ancora non si è fatta vincere da essa, sta fluttuando nell’aria e tutti trattengono il respiro perché potrebbe prendere una direzione diversa da quella prevista. Il momento della sospensione diventa un tempo prezioso e unico perché ricco di potenzialità come nessun altro istante.

“Suspensión nasce dalla necessità di emozionare e comunicare attraverso il circo. Abbiamo cercato di coniugare l’abilità, la sorpresa e l’intrattenimento del circo con l’emozione e l’onestà del teatro sociale – spiega Direttore Artistico della compagnia -. È uno spettacolo in cui ci mostriamo in qualità di giocolieri, di compagnia di lavoro e di uomini. È uno spettacolo in cui scene di magia, giocoleria e lancio di coltelli viaggiano parallelamente a luci, musica e interviste alle nostre famiglie e alle persone a noi più vicine e care. Suspensión è quel momento in cui ci fermiamo a riflettere, quel momento che viene appena prima di prendere una decisione”.

La compagnia Nueveuno, nata nel 2014 a Madrid, crea un linguaggio scenico unico attraverso un costante lavoro di ricerca nel quale vengono fatte dialogare alcune tecniche del circo (giocoleria, manipolazione di oggetti, verticalismo e magia) con il movimento coreografico, l’illuminotecnica e la musica. Nel 2016 la compagnia presenta il suo primo spettacolo, Synergy 3.0, basato sulla reinterpretazione dell’uomo Vitruvio di Leonardo Da Vinci. Nel 2020 inizia la creazione di Suspensión, che vede in scena Carlos Marcos, Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre, Josu Monton e Miguel Frutos.

Direzione artistica e idea originale: Jorge Silvestre

Creazione e interpretazione: Carlos Marcos, Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre, Josu Monton, Miguel Frutos

Drammaturgia, accompagnamento nel processo personale e di gruppo: Laura Presa e Fernando Gallego (La Rueda Teatro Social)

Coreografia: Iris Muñoz, José Triguero

Supervisione esterna e regia: Rakel Camacho, Laura Presa, Fernando Gallego

Progettazione illuminotecnica: Carlos Marcos

Composizione musicale: Vaz Oliver

Scenografia: Alfonso Reverón, Fernando Santa-Olalla, Miguel Frutos

Costruzione del palcoscenico: Ijuggler Circus Props Maker

Progettazione e preparazione dei costumi: Zaloa Basaldua, Josu Monton

Produzione: Nine Nine Circus Company

Foto: Daniel “Chi” della Chiesa

Video: Alina O’Donnell, Paula Semprún

APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE della Città di Grugliasco

A cura di: Associazione blucinQue

In collaborazione con: Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo

Con il patrocinio di: Città Metropolitana di Torino

Con il sostegno di: Regione Piemonte, Città di Grugliasco, Società Le Serre, Teatro Le Serre, Nova Coop e MoleCola

Info su www.cirkovertigo.com