Duo pianistico Eric Tornabene e Daniele Defilippis in concerto per Amnesty International

Un concerto per ricordarsi che anche in tempo di Covid la difesa dei diritti umani è un obiettivo fondamentale. Sabato 12 febbraio alle ore 20.30 al Tempio Valdese di via Sforza 12A a Milano, il due pianistico Eric Tornabene e Daniele Defilippis suonerà musiche di Mozart, Rachmaninov e Ravel, ingresso libero con offerte per Amnesty International.

Programma:

– Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in re maggiore per pianoforte a quattro mani, K 381

– Sergej Rachmaninov

6 Morceaux, Op.11

– Maurice Ravel

Rhapsodie espagnole (Rapsodia spagnola)

La nona stagione di Musica al Tempio (quindici concerti da ottobre 2021 a giugno 2022), ideata da Mimma Guastoni, organizzata dall’ Associazione Musica al Tempio e sostenuta con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, riconferma i principi cardine dell’Associazione: la valorizzazione di nuovi talenti, l’attenzione rivolta ai repertori rari, la condivisione, l’approfondimento del grande repertorio e la formazione.

Tutti gli eventi si svolgono di sabato alle 20.30 e hanno come sede il Tempio Valdese di Milano, in via Francesco Sforza 12/A. info@musicaaltempio.it

L’ingresso è a offerta libera. Tutti i concerti hanno luogo nel rispetto delle normative anti COVID19.