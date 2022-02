Equilibrio 2022, grande successo di pubblico per il Festival di Danza Contemporanea di Roma

Fondazione Musica per Roma:

Grande successo di pubblico per Equilibrio Festival che chiude con oltre 5.000 spettatori

Appuntamento a febbraio 2023

con Olivier Dubois, Marlene Monteiro Freitas e Angelin Preljocaj

Si è conclusa con oltre 5.000 spettatori la sedicesima edizione di Equilibrio, il Festival di Danza Contemporanea di Roma, diretto da Emanuele Masi, in programma dal 12 al 26 febbraio 2022 all’Auditorium Parco della Musica. Il riscontro di pubblico, dopo due anni di assenza del festival, è stato ancor più significativo perché racconta il desiderio di condividere lo spettacolo dal vivo nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria.

Grande entusiasmo per i protagonisti di questa edizione: i Leoni d’oro Anne Teresa de Keersmaeker, Maguy Marin e Alessandro Sciarroni, le prime apparizioni a Roma di Dimitris Papaioannou e Richard Siegal, ma anche la prima europea di Pamela Z accompagnata sul palco da Francesca Pennini e dalla PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Tra i momenti più emozionanti ci sono state le sale gremite dei sold out, e i bambini e le bambine che, armati di torce elettriche, visitavano l’Auditorium Parco della Musica prima di addormentarsi durante la Notte a Teatro, novità di questa edizione.

Forte la partecipazione sui canali social della Fondazione: sono stati raggiunti un totale di 2.822.032 utenti, con un’interazione del pubblico sui singoli contenuti che ha aumentato il tasso di coinvolgimento delle pagine del 2,61%.

“Sono molto emozionato dall’affetto e dal calore straordinario con cui pubblico, artisti, critica e personalità della cultura hanno accolto la rinascita di Equilibrio – ha dichiarato il curatore Emanuele Masi. – Sto già dialogando con alcuni artisti iconici che presenteremo a Equilibrio 2023: Angelin Preljocaj, Marlene Monteiro Freitas, Olivier Dubois e altri ancora top secret.”

Tra le collaborazioni che ringraziamo per aver dato lustro al Festival quella con l’American Academy e il PMCE e prima ancora quella con il Teatro di Roma per tre serate in anteprima che hanno portato per la prima volta Equilibrio al Teatro Argentina.

“La ripresa di Equilibrio – sostiene l’Amministratore delegato Daniele Pittèri – non solo ha segnato il ritorno di grandi star internazionali della danza a Roma e all’Auditorium, ma ha anche consentito attraverso il programma allestito da Emanuele Masi, di toccare alcune tematiche che rispecchiano le linee culturali della Fondazione, come quella della sostenibilità, che vedrà prossimamente l’adesione di Musica per Roma ad una campagna delle Nazioni Unite. Siamo orgogliosi che questo sia potuto accadere attraverso la danza, che più di altre si ibrida con differenti discipline per tessere un rapporto continuo tra le persone, il mondo, lo spazio e le idee.”