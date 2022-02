Esordio discografico per i Saldatori con il singolo chic “Le Geek”

Ci raccontano: “ Le Geek è il nuovo freak. Un viaggio che parte dalle discoteche dove funk glam droghe e sesso erano il punto di riscatto e di affermazione sino ad arrivare mezzo secolo dopo in una camera iperconnessa. La fuori c’è ancora spazio per essere chic?“.

Biografia



Fratelli nati da due madri diverse a fine 2020 si ritrovano a Torino, città originaria del padre, dando così inizio al loro sodalizio artistico. La saldatura è la base concettuale di musica e testi, capace di saldare la contemporaneità digitale con i sensi che ci contraddistinguono come esseri umani senza scordarsi il senso… critico grazie a un buon uso dell’ironia. Il fortunato incontro di KNTNR permette al duo di iniziare una collaborazione affiatata che porta all’uscita del primo singolo intitolato “Le Geek”. Questa è la storia de “I Saldatori”, ma l’epilogo musicale è ancora più intrigante della loro genesi, perché I Saldatori colpiscono per l’originalità della loro produzione musicale e KNTNR decide di portarli in Roster e proporre in esclusiva mondiale il primo singolo che propone idee, suoni e testi assolutamente in linea con il loro background umano e artistico.