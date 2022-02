Gli incredibili anni 70 e la commedia toscana più brillante con Alessandro Paci e Diletta Oculisti

Venerdì 11 e 18 febbraio due appuntamenti nel foyer del teatro per raccontare il lato meno noto degli anni di piombo, anche attraverso le canzoni che ne hanno fatto la storia

La programmazione continua il 25 e 26 febbraio con “Matrimonio per caso”: uno spettacolo trascinante per riflettere sulla follia delle dinamiche di coppia con Il comico scandiccese nell’inedita veste di attore di prosa

Due appuntamenti per raccontare il lato meno noto degli anni di piombo e uno spettacolo per riflettere, tra una risata e l’altra, sulle folli dinamiche della coppia contemporanea con il comico scandiccese Alessandro Paci nell’inedita veste di attore di prosa. Sono queste le proposte in cartellone al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (piazza Dante 23) per il mese di febbraio.

Si parte venerdì 11 alle 19.00 con “Gli incredibili anni 70”: un evento conviviale nel foyer del teatro con Andrea Bruno Savelli e Nicola Pecci, che racconteranno al pubblico come questo decennio, da molti ricordato quasi unicamente per le agitazioni di piazza, il terrorismo e l’austerity, abbia in realtà regalato all’Italia buona parte delle sue riforme più importanti. Un’iniziativa per dare colore a un periodo da sempre considerato in bianco e nero, anche attraverso le canzoni che ne hanno fatto la storia, che continuerà con un secondo appuntamento venerdì 18 febbraio, sempre alle 19.00. Per i partecipanti è previsto un aperitivo in collaborazione con BAR in Mezz’A Campi (posti limitati, prenotazione consigliata).

Venerdì 25 e sabato 26 febbraio alle 21.00 la commedia toscana più brillante sarà protagonista con “Matrimonio per caso”, produzione recentissima, debuttata alla Versiliana 2021, che vede sul palcoscenico Alessandro Paci insieme a Diletta Oculisti, felice scoperta del panorama comico. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Paci insieme ad Andrea Bruno Savelli, che ne firma anche la regia, racconta la storia di due single che, ignari del proprio destino, si incontrano casualmente cercando il regalo per lo stesso matrimonio e scatenando una serie di situazioni esilaranti che li porteranno proprio dove non si sarebbero mai aspettati. Una commedia divertente che cerca, tra le nevrosi della vita a due, un’alternativa per concedersi la possibilità di una vita felice.

Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione e al sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Ministero della Cultura, Chiantibanca, Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze.

Ingresso

Gli incredibili anni 70

Aperitivo + spettacolo 10€

Matrimonio per caso

Platea e Palchi I ordine 17.50€+ prevendita // ridotto 16€+ prevendita

Palchi II ordine 13.50€+ prevendita // ridotto 10.50€ + prevendita (under 18, over 65, soci coop)

TEATRODANTE CARLO MONNI

piazza Dante 23

www.teatrodante.it

055 8940864

Whatsapp e Telegram 3463038170

biglietteria@teatrodante.it