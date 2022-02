Ultimo appuntamento per la rassegna Inquietudini al Quarticciolo dedicata al tema dell’adolescenza. Il 19 febbraio (ore 21.00) e il 20 febbraio (ore 17.00) in scena due coreografie: GRNDR_Date No One di ZA Dance Works e Another With You di Dancehous più-Vidavè Crafts. Entrambe le coreografie affrontano il tema della solitudine, che sia quella generata dalle dating app per incontri o quella tra una coppia che non riesce più a comunicare, il 20 febbraio dopo lo spettacolo Katia Ippaso, autrice e giornalista, condurrà un incontro con gli artisti.

GRNDR_Date no one indaga il fenomeno delle dating app per incontri. Il legame quotidiano e costante con questi strumenti diventa una dipendenza vera e propria. L’uso delle sex-date app ha delle conseguenze sul nostro modo di vedere l’altro, il suo corpo e la sua presenza, conseguenze che si intrecciano con le nuove dinamiche di relazione umana e sociale.

La pièce, ideata e interpretata da Andrea Zardi, è caratterizzata da pose e mutazioni, in cui il corpo si trasforma mostrando il pezzo più appetibile: attraverso lo schermo si chiude la comunicazione verso l’esterno: solitudine, pulsione sessuale, alienazione o semplice interazione con gli altri sono gli elementi che spingono un individuo a chiudersi in questo recinto relazionale, il cui parametro fondamentale per cui si intraprende una conoscenza è la distanza con il profilo più vicino.

ZA | DanceWorks nasce nel 2018 come progetto autonomo di Andrea Zardi, danzatore e coreografo. All’attivo conta numerose creazioni tra cui: Nóstoi | View Room (2018), Unknown (2017), Relation_A bout de souffle (2014), Autorissimi (2018). Ha partecipato a Choreographic Dance, con Fondazione Nazionale della Danza e ha debuttato nel 2020 con GRNDR_Date no one a Fabbrica Europa.

In Another with You una coppia si trova a fronteggiare una noiosa e straziante ripetitività di eventi, causati dalla loro incapacità di comunicare. I due, interpretati dai due autori e danzatori Noemi Dalla Vecchia e Matteo Vignali, a volte si parlano, a volte rimangono soli, si ascoltano o si isolano in un proprio spazio, lungo una narrazione che rivela presente e passato della coppia. Affiorano i profondi sentimenti radicati nell’interiorità degli amanti e la memoria di molteplici esperienze insieme, all’interno di una dimensione duale dove le difficoltà della relazione si affrontano contrastandole o assecondandole.

Noemi Della Vecchia e Matteo Vignali sono i due danzautori di Vidavè Crafts. Due artisti provenienti da esperienze diverse: Noemi si è formata presso l’Opus Ballet e ora è danzatrice di Esklan Art’s Factory; Matteo proviene invece dalle street dances e si è formato presso diversi collettivi. Entrambi lavorano in Italia e Europa come performer e la loro compagnia è supportata da DanceHaus Più, centro di produzione italiana e Home Centro per la Creazione Coreografica.

NB: La partecipazione agli eventi richiede l’esibizione del green pass rinforzato, dai 12 anni in su, e l’uso della mascherina ffp2 secondo le normative covid 19 vigenti.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Direzione Giorgio Andriani, Antonino Pirillo, Valentina Marini

Consulenza culturale Valentina Valentini

Luogo spettacolo:

via Ostuni 8 – 00171 Roma

