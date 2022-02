I film del regista Giovanni Cioni in anteprima al Teatro Corsini di Barberino di Mugello

Il regista toscano Giovanni Cioni è ospite del Teatro Corsini di Barberino di Mugello sabato 12 febbraio per la proiezione in anteprima dei suoi film in un doppio appuntamento: alle ore 18 “Non è sogno”, presentato fuori concorso al Festival di Locarno, un film girato nel carcere di Perugia, ispirato a Cosa sono le nuvole di Pasolini e a La Vita è sogno di Calderon de la Barca. Alle ore 21 “Dal pianeta degli umani”, in lizza per il David di Donatello. Il documentario incontra storie di frontiera, quella di Ventimiglia tra Italia e Francia, dove ha vissuto il dimenticato dottor Voronoff, uno scienziato che negli anni ’20 sperimenta una cura di ringiovanimento con testicoli di scimmie e dove oggi i migranti, in cerca di rifugio, rischiano la vita per superare il confine.

Presentato al Festival di Locarno 2021, vincitore del Festival dei Popoli 62 e del Premio Corso Salani al Trieste Film Festival 2022, Dal pianeta degli umani è stato selezionato pochi giorni fa dall’Accademia del Cinema Italiano fra le 10 opere che concorrono al Premio David di Donatello 67 per il miglior documentario. Un importante riconoscimento per il regista toscano, in gara insieme a Marco Bellocchio, Giuseppe Tornatore e Alice Rohrwacher.

“I miei film mi portano in giro per il mondo” – dice Giovanni Cioni – “A febbraio il mio ultimo film, Dal pianeta degli umani, dopo vari festival, inizia un tour in Italia e volevo iniziare il tour da qui, a Barberino di Mugello, dove torno e vivo da quasi vent’anni. Anche perché a febbraio compio i miei primi sessant’anni e sarà bello festeggiarli al Teatro Corsini.”

NON È SOGNO

un film di Giovanni Cioni (95 min, 2019)

immagini Giallo Giuman, Annalisa Gonnella suono Daniele Saini montaggio Giovanni Cioni musica Jan Rzewski color Davide Lo Vetro, Proxima Milano

organizzazione Maurizio Giacobbe Marta Bettoni produzione Giovanni Cioni Manuela Buono Igor Prinčič Produzione Arch Production

Selezione ufficiale Festival di Locarno agosto 2019

Menzione speciale della giuria internazionale e menzione speciale del Premio “Lo sguardo dell’altro” al concorso internazionale 60 Festival dei Popoli, Firenze, novembre 2019

Premio Laceno Doc 44 Laceno d’oro, Avellino, dicembre 2019

DAL PIANETA DEGLI UMANI

Scritto, diretto e narrato da Giovanni Cioni (82min, 2021)

Prodotto da Enrica Capra e Isabelle Truc Immagine Giovanni Cioni Montaggio Philippe Boucq Musica originale Juan Carlos Tolosa Design sonoro Saverio Damiani Mix Emmanuel De Boissieu Color Laurent Fénart Conformazione Philippe Boucq Assistente alla regia e fotografa Annalisa Gonnella Consulenza storica Enzo Barnabà Ricerche d’archivio Ilaria Sbarigia, Emanuela Tomassetti Produzione Graffiti Doc (Italia) Iota Productions (Belgio) Tag Film (Francia) con RAI Cinema in coproduzione con ARTE G.E.I.E. La Lucarne, la RTBF

Distribuzione Reading Bloom

Anteprima selezione ufficiale Festival di Locarno 74, agosto 2021

62 Festival dei Popoli novembre 2021, Premio miglior lungometraggio Competizione Internazionale e Premio Tenk alla distribuzione

Festival di Trieste Alpe Adria, Premio Corso Salani, gennaio 2022

Giovanni Cioni ha vissuto tra Parigi (dove è nato nel 1962), Bruxelles, dove si è formato, Lisbona, Napoli e il Mugello, in Toscana, dove attualmente vive. Regista, produttore, sceneggiatore, montatore, dalla filmografia ampia e composita, con i suoi lavori è stato presente ai principali festival cinematografici del mondo.

Tra i suoi film: Dal pianeta degli umani, in selezione ufficiale al Festival Internazionale di Locarno, a PlayDoc, Annecy Cinéma Italien 2021, Non è sogno, in anteprima al Festival internazionale di Locarno (2019), Viaggio a Montevideo, in anteprima a Cinéma du Réel e alla Mostra Nuovo Cinema di Pesaro (2017), Dal ritorno, in competizione internazionale a Cinéma du Réel (Parigi, 2015), Biografilm Festival (Bologna, 2015) Filmmaker Festival (Milano, 2015), Trieste film festival 2016, Per Ulisse, premio del concorso internazionale e premio cinemaitaliano al Festival dei Popoli, Firenze 2013, menzione speciale al festival Cinema e diritti umani, Napoli 2013, in anteprima a Visions du Réel, Nyon, competizione internazionale, 2013, Etats généraux du film documentaire, Lussas 2013, Festival des cinemas des Peuples Anuuruaboro, Nuova Caledonia, competizione internazionale, 2013, Gli intrepidi, in anteprima alla 69 Mostra del Cinema di Venezia, Giornate degli Autori, In Purgatorio, selezionato e premiato in vari festival (tra cui il Festival dei Popoli, Bellaria e Cinéma du Réel).

Info e prenotazioni

Teatro Corsini

via della Repubblica 3 Barberino di Mugello (Fi)

tel. 055841237 teatrocorsini@gmail.com – www.catalyst.it

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Corsini e sul Circuito Box Office Toscana e Ticketone: https://www.boxofficetoscana.it/it/ – https://www.ticketone.it

orario biglietteria: mercoledì (16.30-20.00); giovedì (16.30-19.00); sabato (10.00-13.00)

La stagione teatrale del Teatro Corsini è organizzata da Catalyst con il sostegno di: Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana, Ministero per i beni e le attività culturali, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze.