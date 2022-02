Il rock acustico degli Shape a La Tela di Rescaldina

I grandi classici della musica rock rivivono sul palco dell’osteria sociale del buon essere con la band composta da Marco Bina, Francesco Musazzi, Enrico Monaco e Luca Foglia. Inizio alle 21

Sono gli Shape gli ospiti musicali de La Tela di Rescaldina (MI). Sabato 12 febbraio, il gruppo composto da Marco Bina (voce e armonica), Francesco Musazzi (pianoforte), Enrico Monaco (contrabbasso) e Luca Foglia (batteria) porta sul palco dell’osteria sociale del buon essere, che sorge in uno stabile sottratto alla criminalità organizzata, una lunga esperienza musicale e una miscela esplosiva per stuzzicare il palato fine degli amanti della musica rock.

Gli Shape prendono brani di U2, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Beatles, The Doors, The Clash, Bruce Springsteen, Depeche Mode, The Cure, Ben Harper, David Bowie e Lou Reed, li smontano e li rimontano in chiave rigorosamente acustica, senza però perdere il fascino originale. Ne nasce un concerto unico, dove i pezzi “sacri” della musica rock, proposti in arrangiamenti originali, trovano nuova identità, con contaminazioni swing, tango, bossanova, jazz, blues e rock.

Inizio alle 21, ingresso libero, prenotazione consigliata.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/