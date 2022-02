Il successo della “Curci Digital Week”: 12 incontri, 20 relatori, 530 iscritti

Ph: Lorenzo Ceccon

Dodici incontri, 20 relatori, 530 iscritti. Sono i numeri della prima edizione della “Curci Digital Week”, una settimana, conclusasi lo scorso 25 febbraio, dedicata alla formazione e all’aggiornamento musicale online con gli autori dei libri e dei manuali didattici delle Edizioni Curci. Il riscontro è stato così positivo che è già stata programmata una seconda edizione per maggio 2022.

I webinar, gratuiti previa iscrizione, si sono svolti in fascia serale sul portale Curci fa scuola. Ne sono stati protagonisti autorevoli musicisti, compositori, didatti, scrittori che hanno condiviso le proprie conoscenze e competenze con un pubblico attento e partecipe, formato da docenti, ma anche da educatori e studenti laureandi.

Paola Bertassi, autrice di best seller come Progetto 28, ha tenuto un incontro sulla propedeutica e la formazione musicale di base; Ombretta Maffeis e Vanessa Innocenti, hanno illustrato caratteristiche e impostazioni dei volumi La scuola del flauto traverso; Vincenzo Stera, Fabio Magnasciutti e Daniele Dibiaggio hanno presentato il loro nuovo libro a sei mani Zoo Party; Laura Moro e Samuele Pellizzari, rispettivamente direttore editoriale e responsabile dei contenuti digitali Curci, hanno presentato la piattaforma Curci fa scuola e l’app Edizioni Curci Digital; Peppe Sannino ha condotto i partecipanti nell’affascinante mondo delle percussioni cubane; Beppe Bornaghi ha chiarito obiettivi e strategie dei volumi dedicati a Finale, Notion, Studio One e DAD.

Carmen Fantasia ha illustrato la nuova edizione della guida pratica Fisco amico per musicisti e artisti; Reno Brandoni ha proposto spunti per affrontare in classe temi importanti come il bullismo e l’integrazione attraverso i suoi racconti dedicati alle leggende della musica; Sergio Brusca ha presentato caratteristiche e obiettivi dei volumi La scuola del clarinetto; Maria Cannata ha parlato della musica come mezzo privilegiato nella comunicazione con il nascituro a partire dal volume Abbracci di suoni; Alessandro Polito e Laura Pederzoli hanno presentato le biografie a fumetti Io sono Beethoven e, fresco di stampa, Io sono Giuseppe Verdi; i chitarristi Giovanni Podera e Giulio Tampalini e Filippo Michelangeli, direttore delle riviste Suonare News, Seicorde e Amadeus, hanno dialogato su I maestri della chitarra, la collana con le più importanti opere didattiche in revisione moderna, ma filologicamente scrupolosa.

Al termine dei lavori Laura Moro, Direttore editoriale Musica Classica Edizioni Curci ha dichiarato: «Sono felice del successo di questa iniziativa. Ringrazio i nostri autori, eccellenze della musica e della didattica italiana, che hanno fornito preziosi e concreti spunti di aggiornamento, e ringrazio tutti i partecipanti per l’attenzione che ci hanno riservato: per noi è stato un confronto utile a orientare in modo sempre più efficace le nostre proposte».