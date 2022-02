Inaugurato il baby pit stop: mamme e neonati i benvenuti al Teatro Cristallo

Il Cristallo, primo “Teatro amico dei bambini e degli adolescenti” in Italia, adegua il suo foyer alle esigenze delle mamme con i bambini piccoli e grazie all’impegno e alle idee di Unicef e Soroptimist International d’Italia: a partire da oggi viene infatti offerto presso il Teatro di via Dalmazia 30 a Bolzano uno spazio gratuito, intimo, a misura di neonato, dedicato all’allattamento al seno. Il nuovissimo “baby pit stop” del Teatro Cristallo è stato inaugurato ufficialmente nel giorno per eccellenza dedicato all’Amore, San Valentino, lunedì 14 febbraio alle 18, alla presenza di Patrizia Daidone, Presidente di Unicef sezione di Bolzano, di Sandra Donà, Presidente del Soroptimist Club di Bolzano-Bozen e di Andrea Grata, Presidente del Teatro Cristallo.

Un baby pit stop in foyer destinato a tutte le mamme e i bebé che ne avranno bisogno: ecco uno dei primi passi per adempiere agli impegni a favore dei bambini e degli adolescenti che nasce all’interno della struttura del teatro di via Dalmazia, per concretizzare uno dei punti del protocollo firmato una settimana fa dal Teatro Cristallo e da Unicef.

Grazie ad un’efficace sinergia tra Soroptimist Club di Bolzano-Bozen, la sezione bolzanina dell’Unicef ed il Teatro Cristallo, è stata inaugurata lunedì 14 febbraio e messa da subito a disposizione delle mamme un’area di sosta dedicata nel foyer, un vero e proprio “pit stop” per l’allattamento, dotato di una comoda poltrona, di un fasciatoio, di un tavolino d’appoggio, dove sono a disposizione delle mamme vari opuscoli informativi di Unicef ed un piccolo spazio gioco. Le mamme potranno anche comodamente cambiare i loro bebé, senza stress né ansie e troveranno nel foyer del Teatro tutto ciò che può servire loro per l’allattamento ed il cambio dei pannolini. Crede fortemente nel progetto anche l’artista Giovanna Dapor Sulligi che ha voluto omaggiare il Soropotmist Club di Bolzano-Bozen con una sua stampa autografa raffigurante una maternità da destinare proprio all’abbellimento del baby pit stop al Cristallo.

Il progetto di allestimento del baby pit stop all’interno del Cristallo nasce da un accordo tra Unicef e Soroptimist International d’Italia per dotare i luoghi di cultura di uno spazio dedicato alle mamme che allattano e sottolinea l’importanza della salute del bambino e della maternità favorendo l’allattamento al seno. La protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno sono una priorità per l’Europa anche se non sempre è facile trovare spazi adeguati a questa esigenza. Al Cristallo invece è stato inaugurato appunto questo luogo fisico ad hoc che sarà a disposizione di tutte le mamme del quartiere e della città, un luogo dove le mamme ed i loro bambini saranno i benvenuti e si spera possano trovare momenti di piacevole sosta, dove sentirsi come a casa.

L’importanza di creare ambienti accoglienti per favorire l’allattamento è proprio sottolineata dal sesto punto del documento di Unicef “Sette passi per la comunità amica dei bambini per l’allattamento materno”. Ed anche in questo caso, la cultura può fare la sua parte: promuovere spazi e mettere in evidenza, con piccoli gesti concreti, l’importanza di sostenere le mamme e i loro bambini, fin dai primi mesi di vita.