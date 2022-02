Invito di Sosta ospita ”Le Marin Perdu” del Collettivo Poetic Punkers

Prosegue la XIV edizione della rassegna Invito di Sosta – danza contemporanea d’autore con il poetico e onirico Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut del collettivo belga Poetic Punkers. Lo spettacolo, selezionato dal gruppo di spettatori aretini Visionari della Danza, è ispirato al celebre saggio L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello del neurologo, scrittore e divulgatore Oliver Sacks. L’appuntamento, in replica pomeridiana, è per domenica 20 febbraio alle ore 17:00 al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino (Ar). Lo spettacolo sarà preceduto, da venerdì a domenica, da un laboratorio gratuito di danze cubane che coinvolgerà pubblico e amatori nella creazione insieme agli artisti dell’ultima scena dello spettacolo!

Le Marin Perdu è un’opera ibrida nel suo genere: vincitrice sia di premi indirizzati al teatro che alla danza, la ricerca artistica indaga la possibilità di trasporre in linguaggio scenico un materiale scientifico e neurologico. Traendo ispirazione da Il Marinaio Perduto – capitolo dell’opera L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks – Le Marin Perdu porta in scena un uomo che fluttua tra i pezzi sparsi del puzzle della sua memoria, bloccato nel presente, senza prospettive né di passato, né di futuro. Questa introspezione, espressa attraverso una “motricità dell’incongruenza”, lo conduce a sfiorare la propria diagnosi: “Moi j’ai perdu ma mé … Moi” (Io ho perso la me… Io). Alternando momenti di lucidità ad altri di oblio, viaggia senza conoscere né la destinazione, né il punto di partenza, in una vertigine rocambolesca che tinge la scena di note tragicomiche, commoventi e poetiche

Al termine dello spettacolo è previsto uno spazio libero di incontro fra pubblico e artisti, un’occasione di approfondimento sulla poetica degli ospiti.

Coreografia di Natalia Vallebona

Drammaturgia e regia di Faustino Blanchut

interpreti Natalia Vallebona, Faustino Blanchut

Musiche di Laura Marti e Patrick Belmont

Coaching artistico di Hildegard De Vuyst – Ballets C de la B

Prodotto dal collettivo Poetic Punkers e dall’associazione Les choses qui font BOOM.

Co-prodotto da: La Bergerie de Soffin – Micadanses Paris – Teatro della Tosse di Genova – Mouvement Contemporain – Code Dans Gent.

Vincitore dei premi: Essere Creativo 2019 Pesaro, Komm Tanz 2020 Compagnia Abbondanza/ Bertoni, Expolis 2020 Teatro della Contraddizione Milano.

Selezione L’Italia dei Visionari 2021 Sosta Palmizi | ph C. De Filippis

BIO – Poetic Punkers è un collettivo di ricerca, creazione internazionale fondato in Belgio nel 2013 da Natalia Vallebona. Dal 2017 Faustino Blanchut si unisce alla ricerca, come interprete e autore. Hanno vinto numerosi premi per la scrittura scenica e dal 2021 sono associati alla Compagnia Abbondanza/Bertoni. Natalia Vallebona, artista indipendente di origine italiana, nomade dal 2005, insegue in Europa delle linee di ricerca fra la danza e il teatro, collaborando tra gli altri con La Fura del Baus e Balletto Civile. Faustino Blanchut approccia l’arte scenica come una ricerca e ibridazione fra diversi linguaggi. Nel 2015 si diploma all’Accademia Teatro Dimitri in Ticino. Durante gli anni accademici ottiene numerosi riconoscimenti e premi per le sue capacità espressive e creative. Lavora come interprete per numerosi registi e parallelamente si dedica alla creazione dei propri lavori. Natalia e Faustino creano una cifra artistica potente e personale in cui il corpo, specchio della società contemporanea, si scosta dalla danza pura per avvicinarsi ad un’espressione più teatrale.

INFO E PRENOTAZIONI



Biglietti:

Ingresso intero 10 €

ridotto 8€ (under 25, studenti universitari, disabili, over 65, allievi Incamminarsi)

Carta del docente e 18app disponibili solo per gli acquisti in prevendita on-line

Biglietti in prevendita su https://www.liveticket.it/https://www.sostapalmizi.it (costo biglietto + d.p)

La biglietteria in loco aprirà a partire da un’ora e mezza prima degli spettacoli.

Si invitano gli spettatori a privilegiare l’acquisto del biglietto on-line.

L’accesso a teatro è regolato dall’osservanza delle linee guida della Normativa anti Covid19 vigente.

Per maggiori informazioni: Associazione Sosta Palmizi tel. 0575 630678 / cell. 393 9913550 | e-mail info@sostapalmizi.it

L’Associazione Sosta Palmizi è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica contemporanea, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi. il suo operato è sensibile alla qualità dell’esperienza artistica, alla formazione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.

La rassegna è realizzata da Sosta Palmizi nell’ambito del progetto a sostegno delle Residenze Artistiche della Regione Toscana; con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Castiglion Fiorentino e della Fondazione CR Firenze; in collaborazione con CapoTrave/Kilowatt.