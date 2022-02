La grande comicità al Teatro Sociale di Camogli con i Bruciabaracche “On the road”

Otto grandi cabarettisti, un collettivo comico genovese capace di fare ridere fino alle lacrime: i Bruciabaracche arrivano al Teatro Sociale di Camogli venerdì 25 febbraio, alle ore 21:00 nel format dell’aperitivo in cabaret con il loro show “On the road”. Sul palco otto maestri della comicità italiana: in ordine sparso, Enzo Paci, Andrea Carlini, Andrea Di Marco, Antonio Ornano, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Daniele Raco e Daniele Ronchetti, riuniti per dare vita a una task force della risata. Un’incontenibile comicità a raffica, unica in Italia, che fa regolarmente sold out.

Uno show sempre diverso, due ore nelle quali si alternano personaggi già collaudati in tv e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità tra i membri della formazione. Coordinati a livello autorale da Graziano Cutrona e per la parte organizzativa da Arianna Traverso, quello che doveva essere poco più di un esperimento, un modo per ritrovare vecchi amici e colleghi, si è rivelato essere da subito un successo clamoroso. Questa magnifica risposta ha spinto i Bruciabaracche a intraprendere una nuova sfida, per portare la scuola comica ligure in giro per l’Italia.

Al Teatro Sociale di Camogli la scelta della fascia oraria serale del dopocena è dettata dalle nuove regole dovute all’emergenza sanitaria, che al momento con consentono di consumare cibi e bevande all’interno dei teatri. Così l’apprezzato format dell’aperitivo, amatissimo dal pubblico nella stagione di riapertura del teatro, ha trovato ora un proprio nuovo spazio in prima serata, peraltro nella doppia veste di “Aperitivo in cabaret” e di “Aperitivo in musica”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it