Venerdì 25 febbraio sul palcoscenico del Teatro Betti approda la danza. Tre danzatrici della Compagnia Abbondanza/Bertoni condurranno il pubblico sulle musiche di Schubert de “La morte e la fanciulla”, spettacolo vincitore del Premio Danza&Danza 2017 come miglior produzione italiana dell’anno e finalista Premio Ubu 2017. Il tema della morte viene accompagnato da giovani figure femminili mediante un incontro-scontro tra il piano coreografico “live” e il video che restituisce l’immagine che la morte ha di noi. La danza viene colta dai due coreografi nel suo aspetto più transitorio e crepuscolare, mentre il tutto è avvolto da un esempio di musica che aspira all’infinito e accompagna l’ascoltatore oltre un’idea razionale, verso l’ignoto e il trascendente.

In scena tre differenti “capolavori”: uno musicale, il quartetto in re minore “La morte e la fanciulla”. Uno fisico: l’essere umano nell’eccellenza delle sue dinamiche. Uno spirituale-filosofico: il mistero della fine e il suo continuo sguardo su di noi.

Sul palcoscenico due piani: quello orizzontale della coreografia rappresenta la fanciulla, mentre quello verticale – in video – la morte. La coreografia, una sorta di stenografia bruciante, segue rigorosamente, fino all’evidenza e all’eccesso, gli impulsi musicali. In questa direzione troviamo i corpi nella loro essenza, privi finanche di quell’ultima copertura possibile, fisica ed emotiva.

Nei video si dà l’immagine che “la morte” ha di noi, uno sguardo sul contemporaneo sfalsato e distorto, che ci restituisce un presente virtuale in antitesi con l’accadimento “live” della coreografia.

Note biografiche

Michele Abbondanza e Antonella Bertoni: dall’esperienza newyorkese nella scuola di Alwin Nikolais agli studi francesi con Dominique Dupuy, attraverso le improvvisazioni ‘poetiche’ di Carolyn Carlson, lo studio e la pratica dello zen. Michele Abbondanza (co-fondatore del gruppo Sosta Palmizi e docente alla Scuola di Teatro del Piccolo di Milano) e Antonella Bertoni fondano la Compagnia Abbondanza/Bertoni riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano per le loro creazioni, per l’attività formativa e pedagogica e per la diffusione del teatro danza contemporaneo.

Crediti

LA MORTE E LA FANCIULLA

regia e coreografia Michele Abbondanza e Antonella Bertoni

con Valentina Dal Mas, Ludovica Messina, Claudia Rossi Valli

musiche F. Schubert (“La morte e la fanciulla”)

ideazione luci Andrea Gentili

luci Andrea Gentili e Nicolò Pozzerle

video Jump Cut

con il sostegno di MiBACT – direzione generale per lo spettacolo dal vivo, Provincia autonoma di Trento – servizio attività culturali, Comune di Rovereto – Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

