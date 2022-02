La scalata del K2 in presa diretta, giovedì allo Stensen

La mitica conquista italiana del K2 nel 1954 documentata in presa diretta. Arriva giovedì 17 dicembre alle 21 al cinema Stensen (viale don Minzoni 25) “Riprese di Mario Fantin per Italia K2”, edizione restaurata delle riprese alla base del documentario capolavoro “Italia K2” di Marcello Baldi (Italia, 1955), racconto della vittoriosa spedizione italiana del 1954 sulla seconda vetta della Terra. La pellicola si presenta come un nuovo montaggio, della durata di circa 60 minuti, realizzato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Centro di Cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano e con il sostegno del Ministero della Cultura. Sono immagini senza commento parlato, bensì accompagnate con le musiche scritte all’epoca dal maestro Teo Usuelli ed eseguite dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Fantin effettuò tutte le riprese fino a 6560 metri, poi fu obbligato a fermarsi e istruì gli alpinisti che poterono così documentare la parte finale della scalata. Mai in precedenza riprese cinematografiche erano state effettuate a tali quote. Il restauro restituisce tutta l’emozione alle immagini e all’impresa compiuta dagli uomini della spedizione. Le immagini sono così potenti che si ha la sensazione di assistere al compimento dell’ultima odissea umana sulla terra. E le riprese, liberate dalla retorica dell’epoca, ci fanno riscoprire lo sguardo etico di Fantin, capace, in condizioni impossibili, di trovare sempre l’inquadratura giusta, quella che ci racconta lo spirito profondo di quest’avventura, il rapporto tra l’uomo e la natura, la bellezza suprema delle montagne, la sfida umana per superare i propri limiti.