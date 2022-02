”Malagrazia” al Teatro Elfo Puccini

8 > 13 febbraio | sala Bausch

Malagrazia

ideazione e regia Giuseppe Isgrò

drammaturgia Michelangelo Zeno

con Edoardo Barbone e Daniele Fedeli

architettura del suono Stefano De Ponti

cura del progetto Francesca Marianna Consonni

assistente alla regia Maria Bacci Pasello

uno spettacolo di Phoebe Zeitgeist

in collaborazione con Evoè, Rovereto / Teatro Civico 14, Caserta / Teatro Rossi Aperto, Pisa / AltoFest, Napoli / Odemà, Milano

”La grazia per voi, e ne avete dato prove sanguinose,

può consistere soltanto nella pratica comune

dell’iniquità individuale.”

Pierre Klossowski

”Isola, isole: un convoglio

di topi all’orizzonte

nell’occhio della notte.”

Basilio Reale

Phoebe Zeitgeist riallestisce al Teatro dell’Elfo Malagrazia, suo spettacolo cult del 2017 che anticipando la realtà degli ultimi due anni trascorsi, si ambientava in un metaforico scenario distopico e pandemico.

Malagrazia ovvero ”la grazia che viene dal male”, la straordinaria e controversa capacità umana di resistere alla catastrofe. Ma anche ”azione fuori dal garbo”, fuori dalla regola data, perché questa regola è venuta meno, è stata dimenticata o non esiste più. In questo mondo nuovo (o forse alla fine di uno vecchio) troviamo due fratelli, rinchiusi, soli, con il pensiero costante del fuori, di ciò che è stato, di ciò che sarà. Due bambini persi nel loro gioco che simula il mondo, due orfani che reinventano la propria sconosciuta storia familiare, due superstiti che indagano sulle cause della fine, forse due esemplari di una nuova specie, all’alba di una natura tutta da immaginare. Il loro rapporto è fatto di lotta, soccorso, sfida, gioco, prevaricazione e un amore che non ha più le dimensioni del lecito e del comune. Il luogo in cui sono asserragliati, ora una stanza dei giochi, ora un bunker, ora un’isola, è un territorio sospeso, animato da presenze affilate e pericolose, fantasmi della loro continua ridefinizione di eventi e cose. Ogni oggetto ad essi rimasto, infatti, così come ogni concetto ricordato, acquista un uso nuovo, improprio, paradossale. I due inventeranno mondi passati e presenti, alle prese con pestilenze immaginarie e doveri di stato, fino alla ricerca ultima dell’origine dell’uomo.

Questo è il tempo dove si sviluppa Malagrazia, lo spettacolo di Phoebe Zeitgeist che mette in scena la vertigine emotiva di un’umanità dilaniata dalla paura di restare sola con se stessa. Il lavoro parte da uno studio dedicato a Franco Scaldati, alla sua parola viva e ai suoi personaggi capaci di una poesia spietata.

TEATRO ELFO PUCCINI, sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano

Mart/sab. ore 19.30

dom. ore 15.30

Prezzi:

intero € 33

rid. giovani e anziani €17,50

online da € 16,50

Info e prenotazione: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org