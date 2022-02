Sabato 12 marzo 2022 alle ore 21 ad Alta Luce Teatro a Milano debutta in prima nazionale MILLE VOLTE TUA di Letizia Sperzaga, portato in scena dalla giovane compagnia milanese Sorelle Afa. La regia è di Francesca Prandelli. Gli interpreti sono Giulia Maino, Karun Grasso, Francesco Riva.

Dopo “L’ora del the”, la compagnia Sorella Afa sceglie un altro testo di Letizia Sperzaga, una delle drammaturghe più interessanti della scena italiana contemporanea. Ancora una volta un racconto anticonvezionale, un thriller psicologico in cui i ruoli di vittima e carnefice si confondono nell’espressione di un amore malato, denso di spunti di riflessione.

MILLE VOLTE TUA ha vinto tra gli altri il Premio Ipazia alla prima edizione del Festival Eccellenza al Femminile 2013.

Milena è una giovane artista che crea effetti speciali per film horror. Ha interrotto una relazione sentimentale con Marco, un uomo violento che non si rassegna alla fine della loro storia. Marco rende la vita della donna e del suo nuovo partner Saverio un incubo. La coppia viene turbata dalla presenza di Marco e tenta di restare unita in ogni modo, nonostante le difficoltà. Saverio sembra sostenere Milena, ma le cose prendono una piega inimmaginabile per tutti e tre.

Sabato 12 marzo 2022 21:00

Alta Luce Teatro Alzaia Naviglio Grande 190, 20144 Milano

MILLE VOLTE TUA di Letizia Sperzaga / regia Francesca Prandelli / con Giulia Maino, Karun Grasso, Francesco Riva/ scene Francesca Pompilio / costumi Cristina Corvi / produzione Sorelle Afa

Come arrivare ad Alta Luce Teatro:

Tram (fermata Via Ludovico Il Moro/Cavalcavia Don Milani): 2

Autobus (fermata Via Ludovico Il Moro/Cavalcavia Don Milani): 98, 164, 325, 351

M2 Romolo

Biglietti: intero 12 euro; ridotto soci Sorelle Afa 10 euro

Prenotazioni: sorelleafa@gmail.com