Misantropo Di Menandro – Teatro Pime

L’Associazione Kerkís. Teatro Antico In Scena è felice di annunciare che il 28 Febbraio 2022 la commedia Misantropo di Menandro tornerà in scena alle 20.30 al Teatro Pime di Milano con il cast di attori under 30 già protagonisti di questo spettacolo al suo debutto nell’Autunno 2021.

L’Associazione, fondata nel 2011 da un gruppo di docenti, studenti ed ex studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha la finalità di promuovere la messinscena di spettacoli della tradizione classica greca e latina e di eventuali loro successive rielaborazioni. L’Associazione è un luogo di aggregazione di giovani (ma non solo) provenienti da tutta Italia, a cui offre la possibilità di sviluppare talenti e capacità artistiche in un clima umanamente inclusivo e costruttivo.

La caricatura comica del personaggio misantropico protagonista di questa commedia (l’unica ad essersi conservata integralmente del poeta greco Menandro, IV sec. a.C.) propone un archetipo destinato ad avere grande fortuna in epoche successive.

In particolar modo la commedia di Menandro, insieme alla comicità della caricatura di questo difetto umano, offre spunti di riflessione importanti anche sui temi dell’amicizia, del matrimonio come autentico legame d’amore, del rapporto generazionale tra padre e figlio, della possibilità di superare le distanze e le diversità tra le classi sociali.

Attraverso il filtro della risata, il protagonista Cnemone sarà costretto a fare i conti con le

conseguenze della cieca misantropia e imparerà come il contatto umano sia necessario, spesso salvavita. Una commedia ricca di momenti esilaranti, ma aperta anche ad attimi di tenerezza, amicizia e romanticismo volti a farci ricordare (e festeggiare) la bellezza e l’importanza dello stare insieme.

Teatro Pime

Via Mosè Bianchi 94, 20149 Milano