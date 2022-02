“Museo Pasolini” con Ascanio Celestini

In recupero dalla stagione precedente, martedì 1° marzo alle ore 21 è la volta di uno dei maggiori raccontatori di storie del teatro italiano: Ascanio Celestini presenta il suo nuovo spettacolo “Museo Pasolini”.

Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le 5 funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizio­ne, conservazione, comunicazione, esposizione. In questo spettacolo Ascanio Celestini si interroga su come potrebbe essere un Museo dedicato a Pier Paolo Pasolini. In una teca potremmo mettere la sua prima poesia: di quei versi resta il ricordo di due parole “rosigno­lo” e “verzura”. È il 1929. Mentre Mussolini firma i Pat­ti Lateranensi, Antonio Gramsci ottiene carta e penna e comincia a scrivere i Quaderni dal Carcere. E così via.

Come dice Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’o­pera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fasci­smo fino alla metà degni anni ’70. Pasolini ci ha racconta­to cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni”. Ascanio Celestini ci guida in questo ipotetico museo che si compone partendo da delle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Da oggi, 25 febbraio, è disponibile il webinar con Ascanio Celestini sulla pagina Facebook del Teatro e di ATER, sul canale Youtube di ATER e sulla piattaforma https://www.teatrinellarete.it. Webinar nell’ambito de “I RACCONTATORI DI STORIE”: un ciclo di incontri online sulla storia del teatro di narrazione italiano, condotti da Nella Califano.

Museo Pasolini

di e con Ascanio Celestini

produzione Fabbrica srl

progetto sostenuto da Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

