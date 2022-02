Musica in auto

Subwoofer:



Un subwoofer è un grande altoparlante appositamente progettato per riprodurre la portata a bassa frequenza dei suoni bassi. Per avere una risposta ideale ai bassi, la maggior parte dei sistemi audio del veicolo richiede un quadro di qualità subwoofer introdotto professionalmente abbinato a un amplificatore ad alta potenza e un’unità principale.

Tra l’enorme assortimento di questo tipo di merci è molto difficile scegliere qualcosa di proprio, ma è necessario scegliere -. Se si fa un lungo viaggio in macchina senza musica può essere noioso, quindi la maggior parte delle persone ama ascoltare la musica in sottofondo.A questo scopo, la qualità del suono della vostra auto potrebbe essere buona e approssimativa, in modo che possiate godervi adeguatamente il vostro viaggio.

Quando si introducono gli altoparlanti del veicolo, è essenziale calcolare tutto in anticipo, in modo che il suono sia perfetto, e non ci sono interferenze o conflitti tra le diverse parti del quadro. Un componente significativo è il subwoofer. L’introduzione dei woofer richiede cura e il giusto calcolo. È importante non solo scegliere le impostazioni ideali degli altoparlanti, ma anche le loro posizioni, tipo e dimensione dell’alloggiamento.Diamo un’occhiata a come introdurre un subwoofer nel veicolo.

Quali punti dovrebbero prestare attenzione quando si installa il subwoofer:

Quando si installa un subwoofer è fondamentale scegliere la posizione corretta in anticipo, come ad esempio: cosa si intende fare del guscio, le sue dimensioni, forma e peso. Questo è vitale perché tutti questi parametri influenzano direttamente la qualità del suono.

Materiale del corpo:

Ci sono un paio di materiali fondamentali utilizzati per lo sviluppo dell’alloggiamento

Una foto con le caratteristiche dei subwoofer dal sito www.autoparti.it

del subwoofer. Si differenziano per i confini specifici e l’effetto sul suono. Dovremmo vedere una vasta gamma di materiali per le strutture in modo più dettagliato.

Compensato:

Ci sono molte scelte e assortimenti di compensato.Il compensato comune ha uno spessore insufficiente, che provoca una distorsione del suono Questo materiale è sufficientemente spesso, è più leggero del truciolato e del cartone di fibra. Con tale lavoro compensato in modo efficace, è tutto intorno viti avvitate, non c’è timore che il materiale capannone.

DSP:

Questo è probabilmente il materiale più ampiamente riconosciuto utilizzato per l’assemblaggio acustico, ma si raccomanda di utilizzare la tavola di molecole di spessore più estremo per lo sviluppo dell’alloggiamento del subwoofer. Nonostante il modo in cui questi fogli pesano di più con loro, è molto semplice da lavorare e la qualità del suono è grande.

MDF di medio spessore:

Questo materiale è una carta confezionata, è molto spessa e tagliata tutt’intorno. È essenziale ricordare che più alto è lo spessore del foglio, più la situazione sarà ideale. Un involucro stretto distorcerà meno la trasmissione del suono. Tra le carenze di questo materiale vale la pena notare che con lui a causa della propensione alla divisione può essere difficile da lavorare. Inoltre, è incline all’assorbimento dell’umidità.