“Naufragata” del Circo Zoé – al Teatro Magnani di Fidenza

Secondo appuntamento con il circo contemporaneo per la stagione 2021-2022 del Teatro Magnani curata da ATER Fondazione: in arrivo venerdì 18 febbraio il Circo Zoé con lo spettacolo “Naufragata”. Uno spettacolo accattivante e poetico, in cui circo e musica creano un mondo atemporale dove “naufragare”. Sulle rive del Mediterraneo soffia il vento, gonfia le vele dei bastimenti carichi d’immaginazione e di poesia.

I profumi si fondono, come gli echi di suoni lontani. Solcando le onde della creatività, Circo Zoé invita a far parte di un viaggio inedito, al ritmo dei tamburi che scandiscono i movimenti, sulle note della fisarmonica che accompagna le evoluzioni dell’equipaggio. Nella parole della compagnia: “La necessità del movimento, non sostare per non arrivare mai. Sapere che la nostra arte come la nostra vita si genera dal cambiamento, dal movimento perpetuo (…) Allora la nostra necessità, in questa creazione, è stata quella di raccontare l’impossibilità di arrivare, ed ogni volta al posto di approdare e scendere, si riparte ma si resta vivi…”

La compagnia Circo Zoé si è formata attraverso una rete di conoscenze ed amicizie legate dalla passione per lo spettacolo ed in particolare per il circo. I primi incontri sono avvenuti nell’ambito del sociale e del teatro di strada nella città di Bergamo; i contatti si sono poi allargati a Torino alla Scuola di Cirko Vertigo e in seguito all’Académie Fratellini a Parigi. Nel 2012 ha debuttato con il suo primo spettacolo “Zoé” al Teatro Astra di Torino. Da lì una tournée internazionale che li ha portati al Festival Karacena in Marocco, Mirabilia, Cirque Electrique a Parigi, Arènes di Nanterre, Mois Molières di Versailles fino a giungere nel 2017 alla produzione “Born to be Circus” applaudita al Museo Picasso di Parigi.

Non solo una compagnia, quindi, ma anche una forte volontà introspettiva che si traduce quasi in un manifesto programmatico della vita e dell’arte, il motto della compagnia è infatti “ll circo è vita, è Zoé”.

“Naufragata”

di e con Chiara Sicoli, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Andrea Cerrato, Simone Benedetti.

musica dal vivo Marta Pistocchi e Diego Zanoli

luci e tecnica Yoann Breton

produzione Circo Zoé

Informazioni di biglietteria :

BIGLIETTI

da 10€ a 20€

APERTURA BIGLIETTERIA

La biglietteria del Teatro Magnani (piazza Verdi 1, Fidenza) è aperta ogni martedì dalle 11 alle 13, ogni venerdì dalle 17 alle 19, il sabato prima di ogni spettacolo dalle 10 alle 13 e due ore prima del giorno stesso di spettacolo.

ACQUISTO ONLINE

I biglietti sono inoltre acquistabili online presso il Circuito di prevendita Vivaticket (www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket, call center telefonico 89.22.34).

Biglietteria del Teatro G. Magnani

Piazza Verdi 1 – Fidenza

Tel. biglietteria: 0524 517 508 – 345 937 47 28

Tel. uffici: 0524 517 510

E-mail: teatromagnani@ater.emr.it

www.ater.emr.it – www.comune.fidenza.pr.it