(Non) Compleanni – Pasolini. Il cinema

Il terzo appuntamento della rassegna (Non) Compleanni al Teatro Oscar di Milano è interamente dedicato alla prima opera cinematografica realizzata da Pier Paolo Pasolini, Accattone. Racconta la storia di un ragazzo che vive alla giornata, restituendo un quadro chiaro, cinico e ironico del sottoproletariato delle borgate romane della metà del 900. Questa creazione segna un passaggio fondamentale nella carriera dell’artista, nella sua percezione e nel modo di spiegare quanto lo circonda, Sandro Lombardi ci aiuterà a dispiegare questo cambiamento.

Roma, 1961. Dopo un periodo difficile, Pasolini realizza il suo primo film, «Accattone». Accolto trionfalmente in Francia, «Accattone» sarà il primo film italiano vietato ai minori di 18 anni. Ma il diario che lo accompagna contiene alcune tra le pagine più straordinarie dello scrittore. L’acquisizione di un linguaggio nuovo si trasforma, in Pasolini, in un’autentica riscoperta del mondo. Un grande attore, Sandro Lombardi, ci guiderà al fascino di questo nuovo inizio.

IL PROGETTO SPECIALE

Non c’è anno in cui non cada un anniversario. I personaggi illustri sono tanti e ciascuno ha a disposizione due anni, quello della nascita e quello della dipartita. Perciò è difficile che passi un anno senza che si debba, giustamente, ricordare qualcuno. Il 2021 è stato l’anno di Dante, il ’22 sarà quello di Pasolini, il ’23 di Testori. E così via. Ma nel Paese delle Meraviglie (ricordate Alice?) si festeggiano i non-compleanni, e noi crediamo che il Teatro sia un modo di conoscere la realtà non attraverso discorsi o concetti, ma attraverso lo stupore. Ossia. la Meraviglia. Ecco perché è bene, accanto ai doverosi, irrinunciabili compleanni, tenere d’occhio, di tanto in tanto, qualche non-compleanno. Anche perché spesso, se non ci inventiamo un’occasione, finiamo per dimenticare uomini, volti, opere, parole che viceversa vanno ricordati. Figure che ci hanno regalato bellezza, destato stupore, suscitato pensiero. Perciò abbiamo deciso di affiancare, in ogni stazione, un Compleanno a un Non-compleanno. E se il calendario ci offre il nome di Pier Paolo Pasolini, noi vogliamo affiancargli Samuel Beckett. E siamo certi che questi due giganti, messi uno vicino all’altro, avranno molte cose da dirsi. E da dire a noi.

