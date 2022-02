Sabato 5 marzo alle ore 21.00 alla Città del Teatro sarà in scena l’emozionante monologo di Nunzia Antonino dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel, giornalista e donna di immensa cultura, vissuta nel XVIII secolo in Italia.

“Sono nata il 13 gennaio 1752. Sotto il segno del Capricorno. Credo nell’influsso delle stelle sul destino delle persone.

Sono state le stelle a suggerirmi: continua, va’ avanti. E io, sin da piccola, sono stata curiosa, testarda, perseverante: pronta a prendere tempo, per poi esplodere all’improvviso.

Da ragazza avevo due occhi di fuoco, ero sincera, fervida, non capivo il cinismo, volevo che le cose migliorassero, credevo che potessero migliorare, e non solo per pochi.

Ero disposta a rinunciare ai miei privilegi. Forse ero ingenua. Ho combattuto.”

Portoghese d’origine, napoletana d’adozione, La De Fonseca fu poetessa, scrittrice e una delle prime donne giornaliste in Europa. Quello che colpisce nella sua storia è la corrispondenza che seppe coltivare fra pensiero e azione, fra personale e politico. Data in sposa a un uomo violento, fu capace di divorziare in un tempo complicato. Accolta alla corte dei Borbone, scelse di opporvisi rinunciando a una vita che sarebbe stata assai comoda. Si occupò di scienza e di lingua, adottando per il suo giornale il dialetto con l’obiettivo, purtroppo fallito, di dialogare con il popolo ignorante.

L’opera teatrale, scritta da Enza Piccolo, Nunzia Antonino e Carlo Bruni e diretta da quest’ultimo, è un monologo denso di passione, amore e dolore, in scena Nunzia Antonino, dà voce alle donne di tutto il mondo e di tutte le epoche attraverso Lenòr, che non vuole sottostare alle regole di un mondo maschile, ma lotta in prima persona per una società migliore e le proprie convinzioni, non piegandosi mai ai voleri del potere.

«L’incontro con “Lenòr” è stato folgorante.- spiegano gli autori- Eleonora fu una figura decisiva per la storia del nostro paese e in particolare del sud. Protagonista nei moti partenopei del 1799 e di quell’effimera repubblica meridionale, condusse un’esistenza esemplare, appassionata e faticosa, che ci parla ancora oggi, con grande forza, di libertà e giustizia, di amore e dignità.

Gli straordinari sommovimenti che stanno mutando il profilo del mondo arabo, la crescente indignazione che anima i movimenti europei, il disagio che attraversa l’Italia, disegnano un panorama in cui la storia di questa donna, insieme a quella di molti suoi compagni di viaggio, sembra collocarsi perfettamente.

Eleonora combatté sino al patibolo la volgarità e l’inganno, l’ignoranza e la barbarie.

Raccontarla significa non solo rendere omaggio a una grande antenata, ma invitarla a guidarci ancora sul sentiero di questo tempo difficile.»

La rassegna serale Maree continuerà a parlare di donne anche sabato 12 marzo con Lella Costa ed il suo spettacolo “Se non posso ballare non è la mia rivoluzione” ispirato a Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini.

Lenòr con Nunzia Antonino

sabato 5 marzo ore 21,00

Biglietti da 14 a 18€

Sala piccola

Durata 60 minuti

RECENSIONI :

“un racconto avvincente… la Antonino, in ogni momento, sa come essere intensa ed emozionante”

NICOLA VIESTI Hystrio

“Impegnata, forte e dolce in accenti e grinta, Nunzia Antonino. Molto appassionato il pubblico con prolungati applausi”

PASQUALE BELLINI Gazzetta del Mezzogiorno

“La luminosissima Nunzia Antonino, diretta da Carlo Bruni, nella grande piazza di Arzo in “Lénor” ricostruisce in prima persona la vita di questa donna messa a morte durante la rivoluzione napoletana del 1799… con la sua feroce voglia di libertà che l’attrice sa esprimere con grande intensità e nobiltà di portamento”

MARIO BIANCHI Eolo

“Con la sua vita, breve ma straordinaria, Eleonora torna prepotentemente a parlarci di coraggio in un’epoca in cui questa parola sembra abbia perso di significato”

GILDA CAMERO Barisera

“sotto il fuoco incrociato di due riflettori … si assiste a un concerto teatrale rigoroso, attento a sfuggire la retorica a favore di un sentimento sincero”

ITALO INTERESSE Quotidiano di Bari

“Lo spettatore guarda e si accorge, forse, che la storia di quel fantasma è una storia ancora attuale, vicina, pulsante nelle vene di questo Sud dimenticato e vilipeso, sbeffeggiato e rifiutato”

SERENA FERRARA Diretta nuova

“Spettacolo emozionante, interpretazione perfetta, regia silente e profonda, pubblico completamente preso in ogni istante… questi gli ingredienti di una serata indimenticabile”

CRISTIANO MAIORINO il commento

“Nunzia Antonino è una fuoriclasse: tecnicamente sapiente e follemente generosa nella sua interpretazione mentre la regia di Carlo Bruni trasforma la parola in visione e il gesto minimo in una azione epica”

GIULIANA MUSSO