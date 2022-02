Odifreddi e ”Il grande racconto dell’astronomia”

Lunedì 28 febbraio / 7 marzo / 14 marzo ore 20.30

IL GRANDE RACCONTO DELL’ASTRONOMIA

Galileo, Newton e Einstein

Un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi

Con Piergiorgio Odifreddi

Regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

In collaborazione con Corvino Produzioni

Al Teatro Carcano di Milano proseguono i #FollowTheMonday, una ricchissima programmazione di lezioni sceniche inusuali animate da scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori scientifici, storici, filosofi.

Lunedì 28 febbraio / 7 e 14 marzo alle ore 20.30 in scena il matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi. Rinnovando lo storico sodalizio, il regista Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi firmano insieme come autori il loro nuovo progetto Il grande racconto dell’astronomia, un ciclo di tre appuntamenti su tre giganti dell’astronomia: Galileo, Newton e Einstein. «Dopo Il grande racconto della geometria – scrive Sergio Maifredi – vogliamo portare in scena il viaggio dell’uomo alla scoperta dell’Universo.»

28 febbraio 2022

GALILEO GALILEI – Rivoluzione in cielo e in terra

Per evitare di cadere nello stesso errore dei denigratori di Galileo, di condannare senza conoscere o conoscere senza capire, verrà ripercorsa con gli spettatori la strada che ha portato alla vittoria dell’eliocentrismo.

E, soprattutto, si cercherà di condurre a leggere o rileggere le opere di Galileo (il Sidereus Nuncius, le Lettere copernicane, Il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo e i Discorsi sopra due nuove scienze), sottolineando che non si tratta «solo» di scienza. Perché, come disse Italo Calvino, che se ne intendeva, Galileo è stato «il più grande scrittore della letteratura italiana d’ogni secolo».

7 marzo 2022

ISAAC NEWTON – Sulle spalle di un gigante

Ultimo sognatore, ossessionato alchimista, paranoico pensatore intollerante alle critiche, profondo filosofo della Natura per il quale la verità era figlia del silenzio e della meditazione. Nessuna di queste definizioni riesce però, da sola, a dare l’idea della sua prodigiosa e multiforme attività. Chi fu, veramente, Isaac Newton? Piergiorgio Odifreddi risponde alla domanda con questo spettacolo strutturato in due parti: la prima dedicata all’uomo, con le sue asperità di carattere, dove non mancano i riferimenti alla vasta aneddotica fiorita intorno alla sua figura; la seconda allo scienziato e all’impressionante lavoro da lui compiuto, quasi sempre in perfetta solitudine (era restio a comunicare i suoi risultati, non di rado resi pubblici dopo decenni), nei più svariati campi del sapere.

Odifreddi ci fa apparire Isaac Newton quasi un nostro contemporaneo, con le ossessioni e il metodo implacabile di un genio assoluto, probabilmente il più grande di ogni tempo.

14 marzo 20212

ALBERT EINSTEIN – Il padre della relatività

Il nome di Einstein è legato alla relatività, di cui formulò la versione speciale nel 1905 e la versione generale nel 1915. Nello spettacolo verranno affrontate alcune delle pagine divulgative da lui scritte sull’argomento, toccando in particolare aspetti sorprendenti della teoria, come il famoso paradosso dei gemelli, e altrettanto sorprendenti applicazioni, come il modello cosmologico del 1917, che fornì la prima immagine scientifica dell’intero universo.

