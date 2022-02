“Pojana e i suoi fratelli” con Andrea Pennacchi

Di Andrea Pennacchi

musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato

distribuzione Terry Chegia e SAVA’ Produzioni Creative

Il 18 febbraio Andrea Pennacchi porterà in scena lo spettacolo Pojana e i suoi fratelli al Teatro Celebrazioni di Bologna.

I fratelli maggiori di Pojana, Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. Mentre Franco Ford, detto Pojana, era già nato. Era il ricco padroncino di un adattamento delle Allegre comari di Windsor ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. In seguito, la banda di “Propaganda Live” l’ha voluto sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Il personaggio è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nord-est che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), ad avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto, passando da maschere, più o meno goldoniane, a specchio di una società intera. Una promozione praticamente. Ed eccolo qui, Franco Ford, detto il Pojana, con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

BIOGRAFIA ANDREA PENNACCHI

Teatrista dal 1993, il suo viaggio è iniziato col Teatro Popolare di Ricerca di Padova. Si è formato come attore seguendo maestri come Eimuntas Nekrosius, Carlos Alsina, e Cesar Brie, Laura Curino e Gigi dall’Aglio. Ha composto Eroi, finalista al Premio Off del Teatro Stabile del Veneto, con il supporto di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini. Seguito, nella trilogia della guerra, da Trincee: risveglio di primavera e Mio padre: appunti sulla guerra civile. Ha debuttato nella drammaturgia con Villan People prodotto da Pantakin, poi selezionato al festival Tramedautore del Piccolo Teatro Grassi di Milano e al Premio Fersen per la regia nel 2014. Per anni, con la collaborazione di Arteven, ha ideato e portato in scena una serie di lezioni-spettacolo con le quali ha girato le scuole superiori del Veneto: Viva Verdi, Galileo – Le montagne della Luna e altri miracoli, Le avventure di Capitan Salgari e Una feroce primavera. Questi progetti dedicati alle scuole tuttora girano grazie alla compagnia Teatro Boxer da lui fondata. È direttore artistico di Terrevolute – festival della bonifica e della rassegna Odeo days. Ha recitato in cinque produzioni del Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di registi come Damiano Michieletto, Bepi Emiliani, Emanuele Maria Basso e Natalino Balasso. Ha inaugurato la stagione 2019/2020 del Teatro Verdi di Padova con Da qui alla luna, spettacolo scritto da Matteo Righetto e musicato da Giorgio Gobbo insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto. Per il cinema, ha iniziato recitando la parte di Sandro in “Io sono Li” di Andrea Segre, per Carlo Mazzacurati ha recitato ne “La sedia della felicità”. Altre sue apparizioni sono in “Leoni”, “Suburra” e “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini. Per la televisione, oltre a essere stato il Ragionier Galli ne “Il paradiso delle signore”, ha lavorato in “L’Oriana”, “Grand Hotel”, “Non Uccidere 2”, “Don Matteo”, e “A un passo dal cielo”. È spalla di Paola Cortellesi in “Petra”, serie Sky uscita a settembre 2020. Con il personaggio di Pojana è ospite del programma “Propaganda Live” su LA7. Ha pubblicato due libri con People: “Pojana e i suoi fratelli” e “La guerra dei Bepi”. È nel cast di Andrea Segre in “Welcome Venice”, il film, accolto con entusiasmo dalla critica, che ha inaugurato Notti Veneziane, lo spazio off realizzato dalle Giornate degli Autori alla Biennale del Cinema di Venezia 2021.

