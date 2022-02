Riparte la programmazione del Teatro Civico 14 con ”Seasons”

Dopo lo stop precauzionale del mese di Gennaio, riparte la stagione di Teatro Civico 14 con Seasons di Orlando Napolitano per la regia di Marcello Manzella. Lo spettacolo va in scena il 5 e 6 febbraio, sul palco Ivan Graziano e Valentina Elia che vestiranno i panni di Tony e Clara.

Le note di regia introducono lo spettacolo così: ”Nessuna scenografia, nessun costume di scena, nessun artificio teatrale. Solo le tavole di legno del palcoscenico, le quinte nere, la nuda voce e i corpi vivi di due attori che si preparano a mettere in scena per il pubblico l’infelice e complicata storia d’amore di Tony e Clara”.

Il ciclo inesorabile delle stagioni segue la storia clandestina dei due protagonisti fino ad un triste epilogo.

Tony vive un matrimonio che non sembra andare da nessuna parte e che lo porta a rifugiarsi nell’ennesima relazione extra-coniugale. Clara, invece, è una persona apparentemente serena ma totalmente incapace di compiere delle scelte che la possano portare ad un radicale cambiamento della propria vita. I due inizieranno una vorticosa relazione che condurrà le loro personalità ad emergere e cambiare nell’istante in cui si abbandoneranno l’uno all’altra. Il loro rapporto, consumato esclusivamente nella stanza ad ore dell’albergo “Seasons”, farà aumentare sempre di più la distanza tra quello che vivono insieme e quello che succede nelle loro vite all’esterno. Tra incomprensioni, gelosie, gravidanze indesiderate e decisioni difficili da prendere, i due trascorreranno insieme un intero anno al termine del quale si ritroveranno nuovamente soli e oppressi e dovranno arrendersi all’idea che i pezzi rotti di due persone non sempre combaciano tra loro per creare qualcosa di nuovo.

