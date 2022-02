Scalapay annuncia la collaborazione con TAM Teatro Arcimboldi Milano

Scalapay annuncia la nuova partnership con TAM Teatro Arcimboldi Milano, il teatro più grande d’Italia e palcoscenico di riferimento per le più autorevoli personalità del panorama internazionale. Da oggi chi acquisterà i biglietti per gli spettacoli in scena, sia online sia presso la biglietteria del teatro, potrà rateizzare la spesa in tre soluzioni grazie alla formula di pagamento Buy now, pay later di Scalapay.

Tramite la collaborazione con una realtà come il Teatro Arcimboldi, la cui mission è ispirare sempre più persone a scoprire e ad amare le arti creando esperienze artistiche stimolanti per tutti, Scalapay dà il proprio sostegno al settore dello spettacolo, fortemente provato dalle chiusure e limitazioni imposte dalla pandemia, incentivando la vendita dei biglietti grazie alla sua opzione d’acquisto con pagamento rateizzato.

Gli amanti del teatro e non solo potranno sfruttare il servizio Scalapay su tutto il catalogo di spettacoli in programma al TAM Teatro Arcimboldi, tra cui Casanova – Opera Pop, primo spettacolo italiano inedito di Teatro Musicale dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo, Giacomo Casanova, in scena dal 9 al 20 febbraio 2022.

Un’opera capace di coinvolgere sia gli appassionati, sia chi si approccia per la prima volta al mondo del teatro e che si presta per un perfetto e alternativo regalo di San Valentino.

Scalapay, infatti, celebra la Festa degli Innamorati con un’iniziativa, valida dall’1 al 14 febbraio, omaggiando ai potenziali Scalapay Lovers di un codice sconto spendibile su tutti i siti dei brand partner, tra cui anche quello del Teatro Arcimboldi.

About SCALAPAY

Leader del mercato Buy Now Pay Later, Scalapay è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre comode rate, senza interessi.

Già operativa in Italia e in Europa, è utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, la FinTech ha incontrato il favore di oltre 3000 brand. Oltre a vantare una forte presenza online, Scalapay è ad oggi disponibile anche in-store in oltre 4.000 negozi.