“Scritto sul mio corpo” all’OGR Torino

OGR Torino e Fondazione Egri per la Danza/IPUNTIDANZA, con il supporto di Fondazione CRT, presentano Moving Bodies, Open Your Mind – Una nuova stagione spettacolare: la prima stagione coreutica di OGR con quattro spettacoli della Compagnia EgriBiancoDanza in cui corpo e performatività dialogano con le suggestive cornici di Sala Fucine e Duomo, grazie alle creazioni coreografiche di Raphael Bianco.

Sabato 19 febbraio, alle ore 21, sul palco di Sala Fucine, “SCRITTO SUL MIO CORPO”, sarà il secondo appuntamento in cartellone, nato dal progetto digitale Racconta – Mi – Racconto, ideato nel 2021 per generare interazione tra pubblico e artisti anche durante la chiusura dei teatri. Le testimonianze del pubblico, raccolte durante la fase digitale, sono state di ispirazione e in parte rielaborate, per la realizzazione di un monologo a cura dello scrittore Federico Riccardo e interpretato in scena dall’attrice Silvia Giulia Mendola. Firmano la colonna sonora del balletto i BowLand, presenti live per la serata con la loro musica permeata di mistero, che così esprimono la loro partecipazione, “Attraverso le bellissime coreografie di Raphael i danzatori danno una nuova vita alla nostra musica e ci regalano un’esperienza insolita. Suonare insieme a loro mentre ballano sulle nostre note è pura magia e ci riempie di emozioni profonde.”

Scritto sul mio corpo è una preghiera corale profana, che nella sua laicità racchiude gli slanci appassionati, gli sbilanciamenti emotivi, i caratteri umani e spirituali, la precarietà e le speranze del tempo presente. Una danza sulle esperienze interiori e sulla fragilità della nostra condizione all’ombra di un devastante apocalisse collettivo: ferite impresse ed indelebili sul corpo e nella mente di ogni individuo con lo sguardo perso verso orizzonti misteriosi ma nel cui cuore palpita, però, un inesauribile desiderio di vita.

La coreografia ad opera di Raphael Bianco con la Compagnia EgriBiancoDanza, radica la propria ricerca gestuale nel materiale coreografico raccolto in fase digitale, nel segno corporeo che racchiude la parola stessa così da incarnare nella danza l’essenza del monologo senza esserne mera rappresentazione didascalica. Il tema del corpo plasmato dalla storia, dalle domande e dalle esperienze scolpite su di esso, dalla vita di questo ultimo anno in cui ci confrontiamo con inquietudine e solitudine ma anche con nuove speranze e prospettive, fra morte e rinascita, sono i pilastri fondanti di questo lavoro, radicato e dedicato alla comunità che ha contribuito alla sua creazione e più universalmente alla comunità umana che ad oggi ancora si trova, tutta, a fronteggiare un nemico invisibile.

SCRITTO SUL MIO CORPO

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Live music performance e sound design: BowLand

Testi a cura di: Federico Riccardo

Attrice: Silvia Giulia Mendola

Light design: Enzo Galia

Costumi: Melissa Boltri

Danzatori: Gianna Bassan, Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Carola Giarratano, Cristian Magurano, Osanna Romanyuk, Elia Santonastaso, Davide Stacchini

La stagione Moving Bodies, Open Your Mind proseguirà sabato 10 settembre con la nuova produzione Einstein – The Dark Matter, preparata in residenza in OGR nella primavera del 2021.

L’ultimo appuntamento in calendario, Mystery Sonata, è in programma sabato 26 novembre 2022 una performance modulare, concepita nel 2013 per gli spazi della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

SCRITTO SUL MIO CORPO | 19 febbraio 2022 ore 21 – Sala Fucine – Intero € 25

OGR Torino

Corso Castelfidardo 22, Torino

www.ogrtorino.it

Per partecipare agli eventi sarà necessario presentare il Super Green Pass, in ottemperanza al D.L. del 26 novembre 2021.

La Fondazione Egri per la Danza, istituita nel 1998 opera sul piano culturale, sociale e formativo, fra gli scopi statutari principali ci sono: promuovere, produrre e diffondere la danza collaborando con altre istituzioni.

La Compagnia EgriBiancoDanza, emanazione teatrale della Fondazione, diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. Si distingue, per un repertorio composto da opere legate alla contemporaneità e alla cultura del nostro tempo, permeate di valori sociali e spirituali. La Compagnia EgriBiancoDanza incarna alcuni dei caratteri e valori distintivi della Fondazione Egri per la Danza: curiosità, radici e innovazione, ricerca e condivisione. Valori che sono richiesti a tutti gli artisti della Compagnia. EgriBiancoDanza si compone di otto danzatori stabili provenienti da esperienze professionali di alto livello e possiede un solido repertorio fatto performance teatrali, alle installazioni e lavori site specific che immergono lo spettatore nell’opera.

La Compagnia EgriBiancoDanza è un progetto della Fondazione Egri per la Danza sostenuto da: MIC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performative, Compagnia di San Paolo

www.egribiancodanza.com

OGR Torino

OGR Torino è un hub internazionale di 35.000 mq nel cuore di Torino, dedicato all’arte e alla cultura contemporanea, all’innovazione e all’accelerazione d’impresa, e al food. Dal 2017 spazio aperto e inclusivo, accoglie i visitatori con mostre site-specific, eventi musicali, progetti educativi e iniziative sviluppate con partner internazionali. In OGR Tech mette a sistema una vera e propria “filiera dell’innovazione” dove ricerca applicata, startup e scaleup, PMI e grandi corporate si incontrano in un ambiente dinamico, in dialogo con eccellenze su scala internazionale. Uno polo in costante rinnovamento che invita tutti a scoprirlo.

Fondazione CRT

Nata nel 1991, la Fondazione CRT è un ente privato non profit. Da 30 anni è uno dei “motori” dello sviluppo e della crescita del Nord Ovest d’Italia in tre macroaree: arte e cultura, ricerca e formazione, welfare e territorio. Interviene con progetti e risorse proprie per la valorizzazione del patrimonio artistico e delle attività culturali, la promozione della ricerca scientifica e la formazione dei giovani, il sostegno all’innovazione e all’imprenditoria sociale, l’assistenza alle persone in difficoltà, la tutela ambientale, il sistema di protezione civile e di primo intervento. La Fondazione CRT è attiva nei principali network filantropici internazionali, quali EFC (European Foundation Centre), EVPA (European Venture Philanthropy Association), e realizza progetti con organizzazioni internazionali di rilevanza globale, tra cui le Nazioni Unite, con il duplice obiettivo di rafforzare le organizzazioni non profit locali attraverso l’apertura all’Europa e al mondo e, allo stesso tempo, attrarre nuovi talenti e risorse sul territorio.