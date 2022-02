Annamaria Ajmone

LA NOTTE E’ IL MIO GIORNO PREFERITO

ideazione, danza Annamaria Ajmone

set, styling, immagini Natália Trejbalová

ricerca, collaborazione drammaturgica Stella Succi

musiche Flora Yin Wong

Coreografa e danzatrice Annamaria Ajmone porta al Teatro India La notte è il mio giorno preferito, una riflessione sul rapporto con l’Altro attraverso una meditazione sugli animali e gli ecosistemi in cui vivono, in scena nei giorni 1 e 2 marzo ore 20.

Lo spettacolo apre una settimana che il Teatro India dedica alla danza: seguirà Maqam della compagnia mk, nei giorni 5 e 6 marzo.

Ne La notte è il mio giorno preferito Ajmone mette al centro della sua ricerca il corpo, inteso come materia plasmabile e mutevole capace di trasformare spazi in luoghi creando parallelismi e sovrapposizioni temporali. In questo lavoro prende spunto dalla pratica del tracciamento filosofico, delineata da Baptiste Morizot nel saggio Sur la piste animale: l’esercizio di seguire le piste attraversate dagli animali selvatici nel tentativo di prenderne in prestito lo sguardo e intuirne le possibilità d’azione, seguendo la posizione ontologica prospettivista formulata dall’antropologo Eduardo Viveiros de Castro.

Una residenza organizzata da far° Nyon ha permesso alla stessa Ajmone di fare esperienza della pratica di tracciamento nel territorio di Val d’Illiez e della Giura (Svizzera) e di approfondire la ricerca sul suo ecosistema.

La danza si dispiega in una serie di esperimenti, scomponendo e ricomponendo la pratica animale di tracciare ed essere tracciati, di ricercare e nascondersi.

L’animale e il vegetale, l’organico e l’inorganico si fondono nello spazio oscuro della foresta notturna; frane e richiami irrompono spezzandone la quiete. Segnali e strumenti percettivi misteriosi, ispirati a diverse specie, ne costituiscono il tessuto connettivo. Una foresta né vergine né idealizzata, ma tecnonaturale, che include e trasforma i segni lasciati dai propri abitanti.

Il titolo La notte è il mio giorno preferito, tratto da una lettera di Emily Dickinson, si riferisce al buio come spazio della presenza assentata dell’animale, come luogo dell’intuizione e dell’incontro con l’Altro.

Lo spettacolo è immaginato e realizzato in collaborazione con Natália Trejbalová (artista visiva), Stella Succi (ricercatrice), Giulia Pastore (light designer), Jules Goldsmith (costumista), Flora Tin-Wong (musicista).