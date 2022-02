”Teatro per tutti” al via con “Diamine!” di Maria Cassi

Prende il via venerdì 18 febbraio con lo spettacolo “Diamine!” di Maria Cassi, la rassegna “Il teatro per tutti” del Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Liberamente ispirato a “Il carnevale degli animali” di Saint Saens, “Diamine!” è il nuovo spettacolo che Maria Cassi porta in scena con Leonardo Brizzi al pianoforte e Nino Pellegrini al contrabbasso.

Maria, la clown per eccellenza, viaggiando attraverso quadri rivisitati di Saint Saens, ci fa ripensare ai duri giorni del lockdown, al conforto affettuoso e pacifico che ci hanno dato gli animali e gli uccelli, liberi di cinguettare e volare.

Ci fa ballare il can can delle tartarughe (mai così lento), assistere alla danza della morte del “cigno rinvivito”, e domandare ”ma chi sono gli emioni?” In una sintonia ritrovata con Leonardo Brizzi, a 35 anni dall’esordio dello storico duo Aringa e Verdurini, si impazzisce nel numero del “voltapagina”, si sogna sulle note di “I Fall In Love Too Easily”, lasciandosi trasportare dal nostalgico contrabbasso di Nino Pellegrini.

E si riflette, in un monologo finale che commuove, come in un circo dell’animo umano.

La rassegna “Il teatro per tutti” continua venerdì 11 marzo con “I musicanti di Brema”, la celebre fiaba dei fratelli Grimm rivisitata in chiave teatral-musicale dall’ironico trio di Fiabe Jazz. E ancora, venerdì primo aprile “Qamar e Budur”, lo spettacolo che Anima Scenica Teatro ha tratto dal racconto de “Le Mille e Una Notte”.

La stagione del Teatro delle Arti è organizzata da Comune di Lastra a Signa e Teatro Popolare d’Arte, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e con il contributo di BCC-Banco Fiorentino, Coop Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana e Arci.

