”Testimone Perpetua” – Il lavoro di Nicola Martini per Toast Project Space

Toast Project Space, lo spazio nato nell’ex casotto della portineria di Manifattura Tabacchi, presenta il lavoro di Nicola Martini “Testimone Perpetua”, curato da Stefano Giuri. L’inaugurazione sarà venerdì 11 febbraio 2022, dalle ore 18:30.

Testimone Perpetua è parte della serie Testimoni e si compone di due capsule di vetro acrilico, che contengono una miscela di acqua demineralizzata, argilla e polveri di varia natura, ottenute dalla macinazione di diverse opere realizzate dall’artista fra il 2012 e il 2018.

Nella serie Testimoni le particelle provenienti da sculture realizzate in diversi momenti del passato, si trovano a collidere nello stesso ambiente a densità controllata. Tali opere, come spesso accade, giacevano racchiuse nelle loro casse, dentro magazzini sparsi per il mondo e nell’attesa di venire riattivate in un contesto narrativo, espositivo o collezionistico.

Nel momento in cui vengono macinate in particelle di diversa granulometria, le opere sono sottratte al loro status originario. Ma una volta mescolate, ricongiungono spazi, tempi e materie di diversa estrazione per essere unite in fiale visibili, dallo status visivo incerto, mettendo così in evidenza la mutevole realtà che le circonda. In tale riflessione artistica, testimonianza e ontologia si trovano a coincidere in una crasi perpetua.

Testimone Perpetua di Nicola Martini

a cura di Stefano Giuri

Dall’11 febbraio 2022 al 27 marzo 2022

Da lunedì a domenica, dalle 10:00 alle 00:00 presso TOAST Project Space

Manifattura Tabacchi | Via delle Cascine 35, Firenze

Per appuntamenti: info@toastproject.space

www.toastprojectspace.com

www.manifatturatabacchi.com

TOAST Project Space è uno spazio indipendente aperto al confronto e alla sperimentazione delle pratiche artistiche contemporanee. Fondato nel 2019 dall’artista Stefano Giuri nell’ex casotto della portineria di Manifattura Tabacchi a Firenze, l’attività dello spazio prevede mostre bimestrali, dove gli artisti sono invitati a produrre un progetto “site specific”.