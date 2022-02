By

Dove i sogni diventano realtà

Al via la nuova edizione di uno dei concorsi più importanti del panorama internazionale del mondo della danza : il World Dance Award, Como Lake Edition giunto alla sua quarta edizione, con la

co-direzione artistica affidata a Lella Colombo e ad Antonio Desiderio.

Il Concorso si svolgerà il 21/22 maggio 2022 e accoglierà partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, nella splendida cornice del Teatro Sociale di Como.

Da sempre i punti di forza della manifestazione sono:

-la qualità dei premi rappresentata dalle molteplici borse di studio internazionali,

-la distinzione tra scuole amatoriali e scuole professionali,

-la distinzione di valutazione tra solisti maschi e femmine (unico concorso ad attuarla),

-contratti di lavoro e numerosi premi in denaro messi a disposizione dei candidati

-un’accurata selezione dei membri della giuria rappresentati dai direttori delle più importanti accademie a livello mondiale e da personaggi di assoluto rilievo nel mondo della danza.

Premi speciali in denaro al miglior coreografo, al miglior talento e al gruppo più numeroso in entrambe le giornate di concorso.

Premi in denaro ai primi classificati della sezione Avviamento professionale

Ve li presentiamo:

*ARANTXA CARMONA | SPAIN

Directora del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma

Pedagoga y coreógrafa de Danza Tradicional

*MELANIE PERSON | USA

Co-Director The Ailey School, New York City

*DMITRY POVOLOTSKY | RUSSIA

Director Bolshoi Ballet Academy Summer Intensives

*GALI KALEF YUN | ISRAEL

Former Co-Director of Kibbutz Contemporary Dance Company’s Second Company (KCDC 2)

*SYLVIA TOMOVA | BULGARIA

Director Stara Zagora Ballet

*FÁTIMA NOLLÉN | UK

Giornalista-Scrittrice di danza-Critico

Membro del Critics Circle UK, sezione danza

(Dancing Times- UK; La Nación Argentina; Dance Danza- notizie sui social media )

Diverse le discipline previste nel concorso:

STILE: DANZACLASSICA – NEOCLASSICA SEZIONI: Solisti – Coppie – Gruppi

STILE: MODERNO – CONTEMPORANEO SEZIONI: Solisti – Coppie – Gruppi

STILE: CARATTERE – FOLKLORE SEZIONE: Solisti- Coppie – Gruppi

I concorrenti saranno divisi in 5 CATEGORIE:

SABATO 21 MAGGIO 2022 in concorso:

JUNIORES da 15 a 17 anni (nati dal 2007 al 2005 a prescindere dal mese di nascita)

SENIORES da 18 anni in su senza limiti di età (nati da gennaio 2004)

AVVIAMENTO PROFESSIONALE (JUNIORES-SENIORES)

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 in concorso:

BABY da 7 fino a 11 anni (nati dal 2015 al 2011 a prescindere dal mese di nascita)

TEEN da 12 a 14 anni (nati dal 2010 al 2008 a prescindere dal mese di nascita)

Scrivi a :segreteria@worlddanceaward.org

Telefonaci: 39 393 8593404