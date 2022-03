A Lastra a Signa si festeggia la Festa della Toscana

Domenica 13 marzo alle ore 16.30 si festeggerà la Festa della Toscana con un Concerto ad ingresso libero presso la Sala Consiliare del Comune di Lastra a Signa in Piazza del Comune n. 17. Il Concerto dal titolo “La Toscana, terra musicale di pace, speranza e diritti nel mondo” avrà come solisti Matteo Romoli al flauto e Giorgio Revelli al clavicembalo. Musiche di Chédeville, Cherubini, Händel, Mozart.

La Festa della Toscana ci ricorda non solo che il Granduca Leopoldo abolì la pena di morte, ma anche che la Toscana, con la sua tradizione di diritti civili, di giustizia e civiltà, ci porta ancora oggi numerosi spunti di riflessione sulla pace e i diritti dell’uomo e inoltre sull’identità e la storia della nostra regione. Ma Pietro Leopoldo investì anche tempo e denaro nella scoperta, nella promozione e nella valorizzazione di alcuni grandi compositori europei come Händel e Mozart che il 2 aprile 1770 a soli 14 anni si esibì a Firenze davanti al Granduca nel Salone delle Feste della Villa Medicea di Poggio Reale.

Leopoldo quindi, ancora una volta, si fa portavoce dei più alti valori di pace, civiltà, unità e speranza anche attraverso la musica e l’arte del fare musica insieme, condividendo i valori etici con musicisti e compositori a lui contemporanei. La Toscana diviene faro mondiale della musica che è linguaggio universale capace di superare le diversità linguistiche e culturali, di vincere le distanze e l’isolamento, di promuovere il dialogo, di trasmettere pace e messaggi di speranza abbattendo così odio di qualsiasi genere, contro individui o intere fasce di popolazione. In questo periodo storico di mancanza di dialogo e di rispetto verso il prossimo, la musica favorisce la socializzazione.

Evento realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

Revelli ha compiuto gli studi musicali di organo e clavicembalo presso il Conservatoire National de Région di Nice (Francia), è titolare del grande organo Locatelli-Bossi presso la Basilica del Sacro Cuore in Bussana di Sanremo. Si esibisce regolarmente in Italia, Europa, America del Sud e USA ospite di prestigiosi festival internazionali. Incide per le case discografiche Classic Concert di Salisburgo e per la italo-tedesca Centaurus Music.

Romoli è laureato in flauto, in lettere, in didattica dello strumento e in musica da camera con lode. Tiene concerti in Italia e all’estero (Svizzera, Spagna, Francia, Slovenia, Ungheria, Polonia e Norvegia). Suona come Primo Flauto nell’Orchestra Fondazione Nuove Assonanze di Prato, nell’Orchestra Nuova Europa e nell’Orchestra dei Filarmonici di Firenze. Ha inciso per Stradivarius, The Achord Pictures e registrato in diretta per Rai Radio3 e Sky. Ha insegnato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno.