Al Regio inizia la Stagione ”In famiglia”

Dolceamaro e la pozione magica

Sabato 26 marzo alle ore 11 nel Foyer del Toro inizia In famiglia con Dolceamaro e la pozione magica, L’elisir d’amore raccontato ai bambini, su musica di Gaetano Donizetti e firmato da Vittorio Sabadin nell’adattamento e nei testi. L’opera, in versione pocket, si trasforma così in una fiaba piena di personaggi buffi e situazioni divertenti, nelle quali anche i bambini potranno partecipare, cantando.

Lo spettacolo è rivolto ai bambini dai 5 anni.

Pierino e il lupo

Il secondo appuntamento è con Pierino e il lupo sabato 2 aprile. Il concerto delle ore 11 è andato esaurito, per cui a grande richiesta è stata aggiunta una replica alle ore 15. Pierino e il lupo è una favola sinfonica per voce recitante e orchestra composta da Sergej Prokof’ev. Un classico per l’infanzia con un eroe (Pierino), alcuni amici, alleati fedeli e un inevitabile nemico: il Lupo. Nella Sinfonia dei giocattoli, alla classica orchestra sinfonica si affiancano alcuni strumenti tipici dell’infanzia, altri imitano il canto degli uccelli: un divertimento per l’ascolto.

Il concerto è rivolto ai bambini a partire dai 6 anni.

Le 8 Stagioni di Vivaldi e Piazzolla

Sabato 9 aprile alle ore 18 al Teatro Regio, l’Orchestra d’Archi Teatro Regio Torino con Sergey Galaktionov maestro concertatore e violino sarà protagonista del concerto Le 8 Stagioni. In programma, Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, uno dei più grandi compositori del Settecento, e Las cuatro estaciones porteñas di Astor Piazzolla, il re del tango nuevo, affascinante stile che fonde sapientemente il tango, la musica colta e il jazz.

Un bellissimo programma per tutti a partire dai 10 anni