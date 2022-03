”Alice in Wonderland” con il Circus-Theatre Elysium di Kiev al Teatro Alighieri

Pronti a inseguire il Coniglio? Con Alice, il Cappellaio Matto, il Gatto del Cheshire, la Regina e gli altri stravaganti personaggi nati dalla fantasia di Lewis Carroll, si rinnova tutta la magia del Paese delle Meraviglie: sono aperte le prevendite per l’appuntamento di sabato 2 aprile, alle 20.30, quando il Circus-Theatre Elysium di Kiev porterà Alice in Wonderland in scena al Teatro Alighieri con un sofisticato progetto di circo moderno che vede impegnati trenta ballerini-acrobati.

La compagnia, che allo scoppio del conflitto si trovava già in Italia, è stata accolta all’Alighieri per dare agli artisti ucraini l’opportunità di continuare la propria tournée; la serata è infatti promossa dal Comune di Ravenna e da Fondazione Ravenna Manifestazioni in collaborazione con Ravenna Solidale, la rete che riunisce associazioni e soggetti del territorio in una campagna di aiuti umanitari destinata a sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto, di qualsiasi nazionalità ed etnia, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, alimentare, educativa e psicologica. Per maggiori informazioni: www.ravennasolidale.it

Alice in Wonderland è uno spettacolo per il pubblico di tutte le età, a cui viene offerta l’opportunità di tuffarsi nell’onirico mondo che Lewis Carroll creò con il suo celeberrimo romanzo del 1865. Lo spettacolo si sviluppa a partire dall’intreccio di diverse discipline – il teatro acrobatico, la recitazione, la danza – e dall’impiego di scene 3D. Le avventure di Alice sono arricchite anche da una storia d’amore, quella con un Principe Azzurro che affiancherà l’eroina nell’affrontare inimmaginabili ostacoli.

Il Circus-Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 con l’obiettivo di esplorare tutte le potenzialità del circo moderno, un circo di atleti, acrobati, ballerini, clowns e senza domatori; un circo che si avvale delle nuove tecnologie quanto dell’abilità dei suoi interpreti. Nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed, il progetto oggi si avvale anche della guida di Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina che, in più di vent’anni di esperienza, ha vinto molteplici premi tra cui la medaglia d’oro alla competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi.

Info e prevendite:

0544 249244

www.teatroalighieri.org

Biglietti da 20 a 25 Euro, under 18 5 Euro.