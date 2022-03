All’Accademia di Belle Arti la presentazione di “Diritto di sangue”

Si apre così “Diritto di sangue”, il quarto capitolo della serie “I misteri di Firenze” (Giunti Editore) che giovedì 24 marzo alle 18.00 sarà presentato presso l’Accademia di Belle Arti (via Ricasoli 66) nell’ambito degli incontri letterari de La città dei lettori, progetto della Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS diretto da Gabriele Ametrano. L’autore Gigi Paoli dialogherà con la direttrice del quotidiano “La Nazione” Agnese Pini, con letture a cura dell’attore Alessandro Varrucciu. Durante la presentazione sarà possibile aderire alla campagna di tesseramento all’Associazione Wimbledon APS: ciascuna donazione andrà a sostenere la realizzazione dell’edizione 2022 del festival La città dei lettori. La serata è in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Firenze (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Dopo “Il rumore della pioggia” (2016), “Il respiro delle anime” (2017) e “La fragilità degli angeli” (2018), torna il reporter Carlo Alberto Marchi, questa volta tormentato dalle pesanti conseguenze dell’incidente subito al termine dell’ultimo capitolo della saga: è dipendente dagli antidolorifici, si muove con una stampella e un fischio continuo nelle orecchie gli toglie il sonno. Ma la vita lo chiama ancora a rapporto: il capocronista del giornale gli chiede di sfruttare i suoi contatti per indagare su un omicidio che ha sconvolto Firenze. Nel parco delle Cascine, il polmone verde che di notte racchiude i lati oscuri della città, viene trovato ucciso Giorgio Mati, il gestore del leggendario furgone che distribuisce birra e panini ai viandanti notturni. E ciò che rivelano le prime indagini ha dell’incredibile: il tranquillo paninaro nascondeva un passato cruento, che a poco a poco si incastra come un puzzle con gli anni più bui di Firenze.

