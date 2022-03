Annullato lo spettacolo del Balletto Yacobson al Teatro Comunale di Ferrara

A causa del conflitto in corso in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia, che non consentono agli artisti di poter raggiungere l’Italia, è sospesa la tournée del Balletto Yacobson di San Pietroburgo ed è pertanto annullato anche lo spettacolo al Teatro Comunale di Ferrara, in cartellone il 5 aprile.

Al Teatro Abbado la compagnia avrebbe dovuto portare in scena Giselle, balletto fantastico in due atti con musiche di Adolphe Adam e libretto Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges, Théophile Gautier, Jean Coralli, con coreografia Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa, scene e costumi di Vjaceslav Okunev.

La tournée avrebbe coinvolto vari teatri italiani, tra fine marzo e gli inizi di aprile. Nuove informazioni saranno rese pubbliche sul sito e sugli altri canali comunicativi del Teatro Comunale non appena disponibili.

Chi è in possesso di biglietti per Giselle potrà chiedere il rimborso da domani 5 marzo entro e non oltre martedì 5 aprile. La biglietteria è aperta martedì e mercoledì (ore 16-19), giovedì, venerdì e sabato (ore 10-12.30 e 16-19), e un’ora precedente gli spettacoli in cartellone. Chiuso il lunedì, la domenica e nei giorni festivi (in caso di spettacolo in questi giorni, apertura da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo). Maggiori informazioni sul sito https://www.teatrocomunaleferrara.it.