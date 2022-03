Aprile al Teatro Puccini di Firenze

Giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile ore 21.00

Fabrica srl presenta

ASCANIO CELESTINI

MUSEO PASOLINI

di Ascanio Celestini

voci Grazia Napoletano e Luigi Celidonio

musiche Gianluca Casadei

Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le 5 funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, comunicazione, esposizione. Come potrebbe essere un museo Pier Paolo Pasolini? In una teca potremmo mettere la sua prima poesia: di quei versi resta il ricordo di due parole “rosignolo” e “verzura”. È il 1929. Mentre Mussolini firma i Patti Lateranensi, Antonio Gramsci ottiene carta e penna e comincia a scrivere i Quaderni dal Carcere. E così via, come dice Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degni anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni”.

Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico Museo Pasolini che, attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, ma anche di chi l’ha immaginato, amato e odiato, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci a acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Platea € 22,00 / Galleria € 18,00

Sabato 2 aprile ore 21.00

STIVALACCIO TEATRO

DON CHISCIOTTE tragicommedia dell’arte

soggetto originale e regia Marco Zoppello

elaborazione dello scenario Carlo Boso e Marco Zoppello

dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello

interpretazione e regia Marco Zoppello e Michele Mori

Giulio Pasquati, Padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI° e XVII° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

Posto unico numerato € 20,00

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile ore 21.00 (domenica ore 16.45)

FAMILIE FLÖZ

FESTE

un’opera di Andres Angulo, Björn Leese, Hajo Schüler, Johannes Stubenvoll, Thomas van

Ouwerkerk, Michael Vogel

con Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk

regia Michael Vogel

co-Regia Bjoern Leese

maschere Hajo Schüler

In una maestosa villa sul mare, tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Dietro la villa, si nasconde un cortile, sporco e caotico, dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare. In un poetico equilibrio fra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di Feste fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi. Feste è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale – ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso.

Platea € 27,00 / Galleria € 22,00

Sabato 23 aprile ore 21.00

ITC2000 presenta

PIF e FRANCESCO PICCOLO

MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITA’

di e con Francesco Piccolo

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico, mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio.» Francesco Piccolo e Pif – già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità – tornano nuovamente sul palco con Momenti di trascurabile (IN)felicità. A partire da dicembre per la stagione 2021-2022, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti) e Pif torneranno a girare l’Italia. Lo spettacolo è tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui quest’anno si è aggiunto Momenti trascurabili vol. 3 (Einaudi, maggio 2020). Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana – che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con la sua leggerezza e la sua vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene.E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

Platea € 25,00 / Galleria € 20,00

INFO

I prezzi non sono compresivi dei diritti di prevendita e di commissione.

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

Per grandi e Puccini

spettacoli per famiglie

programmazione aprile 2022

Domenica 3 aprile ore 16.45

Centrale dell’Arte

Sulle ali dell’ippogrifo – un folle volo nell’Orlando Furioso

il nuovo spettacolo di Centrale dell’Arte

con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Samuele Nannoni

drammaturgia e regia di Teo Paoli

Storie di amori e di battaglie, di incanti e di castelli… storie di donne cavalieri, di anelli fatati, di mostri marini, di maghi e di duelli… Il nuovo spettacolo di Centrale dell’Arte è un tuffo nella magia sempre attuale dell’Orlando Furioso, seguendo i mille fili del più famoso poema cavalleresco della nostra letteratura. Una giostra di situazioni e avventure in compagnia di Orlando e Angelica, di Bradamante e Ruggiero, di Alcina e Rodomonte.Il verso, il racconto, il gioco, l’immagine, il canto. Per un volo fantastico sulle ali dell’Ippogrifo.

età consigliata dai 5 anni

durata 60 minuti

Biglietti :

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

Teatro Puccini

Comedy Show

programmazione aprile

Sabato 1 aprile

Ridotto del Teatro Puccini

DANIELE TINTI

DILEMMA

Frutta di stagione, paranoia, amore, discromia, paura e risate. Che cosa hanno in comune queste cose? Il nuovo spettacolo di Daniele Tinti.

Posto unico € 12,00

Mercoledì 20 aprile ore 21.30

EDOARDO FERRARIO



IL DIRETTORE SANITARIO

Edoardo Ferrario torna ad esibirsi dal vivo con Il Dittatore Sanitario, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy. Uno show che non si illude di risolvere i problemi dei nostri tempi incerti, ma almeno li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l’acquisto di animali domestici in criptovalute. Il prezzo del biglietto include una confessione del paziente zero, per uno spettacolo che fa ridere, ma anche genuflettere.

BIGLIETTI

I settore € 21,70 / II settore € 17,40

I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita.

