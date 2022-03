”Arte negli Spazi Temporanei”: un progetto della Fondazione Rusconi

La Fondazione Rusconi presenta il progetto “Arte negli Spazi Temporanei”, un’iniziativa che prevede di destinare temporaneamente e gratuitamente immobili sfitti e improduttivi a sedi per mostre di arte contemporanea, eventi culturali o progetti speciali. “L’obiettivo di “Arte negli Spazi Temporanei” è duplice – dichiara il Presidente della Fondazione, Dott. Ivano Ruscelli – ovvero trasformare una situazione di precarietà e d’incertezza in un’occasione per produrre e rilanciare nuove visioni, offrendo ad operatori culturali e artisti l’opportunità di esprimersi liberamente attraverso la propria ricerca, facendo rivivere spazi non utilizzati grazie all’arte e alla cultura”.

Da marzo a luglio 2022 l’immobile di proprietà della Fondazione Rusconi in via Giuseppe Petroni 22/A diventerà una sede espositiva temporanea per mostre ed eventi. Gli spazi, nell’attesa di essere locati, saranno affidati gratuitamente ad artisti, curatori e associazioni che svolgano un’attività in linea con la missione e lo statuto della Fondazione e in un’ottica di riqualificazione urbana del quartiere, in particolare della zona universitaria.

Le prime iniziative di quest’anno vedranno il coinvolgimento di diversi soggetti e realtà cittadine impegnate in ambito artistico e culturale. Martedì 22 marzo alle ore 18.30 l’associazione Hamelin inaugurerà negli spazi di via Petroni la mostra dell’illustratrice francese Joëlle Jolivet: Joëlle Jolivet a fumetti. Miss Cat e Freak Parade, promossa nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri e della 59. edizione di Bologna Children’s Book Fair – Fiera internazionale del libro per ragazzi. Seguirà, in maggio, il progetto espositivo The soft parade, a cura di Marcello Tedesco di M.T.N. Museo Temporaneo Navile, una mostra di opere di sedici artisti contemporanei, tra giovani e già affermati a livello nazionale e internazionale, tra cui Luigi Ontani, Kengiro Azuma, Corrado Levi, Flavio Favelli. In giugno, gli spazi ospiteranno i lavori degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in occasione di Opentour, iniziativa che mette in dialogo le nuove generazioni di artisti e la città, mentre in luglio, Art Motel, laboratorio permanente di arte contemporanea, creerà un luogo di aggregazione artistica invitando cinque giovani artisti a lavorare nello spazio di via Petroni, dove verranno organizzati anche incontri aperti al pubblico con alcuni protagonisti del sistema dell’arte contemporanea italiano.

La Fondazione Rusconi

È nata da lascito testamentario del Dott. Pietro Giacomo Rusconi al Comune di Bologna, che ha poi istituito la Fondazione, eretta ad ente morale il 24 Dicembre 1927. La volontà e gli scopi di Pietro Giacomo Rusconi sono ben espressi in una frase del testamento: “dal grande amore alla mia vecchia città di Bologna augurandomi che essa diventi sempre più bella e più grande”.

La Fondazione Rusconi non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, artistico, di promozione sociale, di rigenerazione del territorio e di sostegno alle giovani generazioni, con particolare attenzione alla riqualificazione urbana della zona universitaria.

Programma degli eventi

marzo-aprile 2022

Gestione spazi: Hamelin A.P.S.

hamelin.net

Joëlle Jolivet a fumetti. Miss Cat e Freak Parade

22 marzo – 14 aprile 2022

Inaugurazione 22 marzo ore 18.30

Negli spazi di via Petroni 22/A, all’interno del circuito ufficiale di BOOM! Crescere nei libri e della 59. edizione di Bologna Children’s Book Fair – Fiera internazionale del libro per ragazzi, Hamelin presenterà una mostra di Joëlle Jolivet, una delle più importanti illustratrici contemporanee.

Una doppia esposizione affiancherà i lavori per più piccoli e l’opera a fumetti per adulti introducendo il visitatore in una dimensione nuova del suo lavoro: il linguaggio dei comics.

Nella prima sala saranno esposti i lavori incentrati sulle avventure di una giovane detective privata, Miss Cat (scritto da Jean-Luc Fromental, edito in Francia da Hélium Éditions e in Italia da Fatatrac) mentre nella seconda stanza sarà esposto Freak Parade (scritto da Fabrice Colin e edito da Denoël Graphique), un fumetto che narra la storia della produzione di Freaks, lo scandaloso e geniale film del regista Tod Browning, vista attraverso gli occhi di un assistente sul set ossessionato dal cinema e dai fantasmi della sua infanzia.

In occasione della mostra Joëlle Jolivet realizzerà delle immagini ad hoc e creerà una vetrina d’artista per accogliere i visitatori. Sabato 2 e 9 aprile sono organizzate anche visite guidate per famiglie (www.hamelin.net/boom).

In collaborazione con Institut Français Italia, Hélium, Fatatrac, e col supporto tecnico di Sticker Mule.

maggio 2022

Gestione spazi: M.T.N. Museo Temporaneo Navile

www.museotemporaneonavile.org



The soft parade

A cura di Marcello Tedesco

6 maggio – 4 giugno 2022

Nell’ottica d’interpretare al meglio il desiderio della Fondazione Rusconi di attivare nel territorio metropolitano di Bologna importanti e necessari processi di riqualificazione urbana e sociale attraverso l’arte con una proposta culturale prestigiosa, Marcello Tedesco propone la mostra collettiva The soft parade, che riunisce alcune delle più significative figure del panorama dell’arte contemporanea nazionale e internazionale in dialogo con artisti più giovani.

L’esperienza estetica si fonde con quell’etica e sociale e queste a loro volta sono capaci di dialogare con il nostro tempo. Il concetto di pluralità è il focus di questo progetto, ovvero, come attraverso l’equilibrato accordo di distinte individualità si raggiunge un’inedita e vitale coralità.

Gli artisti inviatati ad esporre sono: Corrado Levi, Antonio Violetta, Flavio Favelli, Eva Fischer, Luigi Ontani, Kengiro Azuma, Sergia Avveduti, Andrea Renzini, Marina Gasparini, Chiara Pergola, Sabrina Muzi, Yari Miele, Valentina D’Accardi, Martina Roberts, Niccolò Morgan Gandolfi, Ester Grossi.

giugno 2022

Gestione spazi: Accademia di Belle Arti di Bologna

www.ababo.it

Opentour

Mostre, incontri, sfilate di moda, presentazioni editoriali, eventi e performance: dal 22 al 30 giugno ritornerà Opentour, iniziativa organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Bologna in collaborazione con importanti istituzioni cittadine.

Gli studenti e le studentesse dell’Accademia incontreranno la città e il pubblico di appassionati del mondo dell’arte presentando, negli spazi di via Petroni 22/A, i risultati del lavoro di ricerca e di creazione realizzato nell’ultimo Anno Accademico.

La collaborazione tra Fondazione Rusconi e l’Accademia di Belle Arti è già attiva mediante l’attuazione di un progetto formativo di tirocinio curriculare per assistente di galleria e mediatore culturale. Il programma consiste in collaborazioni con gli studenti per la realizzazione di progetti di mostre: dal concept iniziale, all’allestimento, fino alla relazione con il pubblico.

luglio 2022

Gestione spazi: Art Motel laboratorio permanente di arte contemporanea

www.facebook.com/Artmotelitaly

L’ordine della pizza bianca

Dall’1 al 31 luglio, negli spazi di via Petroni 22/A, Art Motel creerà un luogo di aggregazione artistica inteso come laboratorio permanente fruibile dalla cittadinanza. Per quindici giorni, cinque giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, selezionati da Art Motel, usufruiranno dello spazio come studio per costruire una piccola comunità di artisti impegnata in un progetto espositivo che dialogherà con il luogo ospitante e il contesto artistico-culturale che il team di Art Motel avrà cura di ricreare. Art Motel inviterà gli “addetti ai lavori” del mondo dell’arte (artisti affermati, curatori, giornalisti, galleristi e collezionisti) a visitare gli spazi e ad interagire con gli artisti. A fine residenza verrà realizzata una mostra con i lavori prodotti nei precedenti quindici giorni, mentre per tutto il mese di luglio verranno organizzati incontri aperti al pubblico con personalità di spicco del sistema dell’arte contemporanea.

INFO

Arte negli Spazi Temporanei

Un progetto di Fondazione Rusconi

periodo: marzo-luglio 2022

sede degli eventi: spazio di via Petroni 22/A Bologna

Fondazione Rusconi

Sede legale

Palazzo Verzaglia Rusconi

via Giuseppe Petroni 9 40126 Bologna

051-238439 | info@fondazionerusconi.com

https://fondazionerusconi.com